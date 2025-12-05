La Xunta avanza con el sector en la regulación de las demasías en lonja para dar más seguridad jurídica

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha mantenido este viernes una reunión con representantes de la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha mantenido este viernes una reunión con representantes de la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra en la que ha informado de los avances en la regulación de las demasías para dotar de mayor seguridad jurídica y transparencia a este procedimiento.

Según ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, Villaverde ha explicado que, tras la consulta pública realizada en noviembre y el trabajo con los representantes de las Federaciones, la orden que regulará la venta en lonja de los excedentes procedentes del marisqueo está ya en tramitación, después de consensuarse las líneas básicas del texto.

Así, la responsable autonómica ha indicado que el documento continúa avanzando en tu tramitación, y que, según los plazos administrativos previstos, su aprobación podría producirse en el primer trimestre del 2026.

También ha subrayado que la nueva regulación mantendrá la trazabilidad individual de las demasías, "requisito necesario para garantizar el control sobre la actividad marisquera".

"Trabajamos para ofrecer una solución viable, segura y efectiva, siempre respetando los deberes legales que aseguran la máxima transparencia", ha apuntado.

BAREMO MARISQUEO A PIE

Asimismo, durante la reunión, Villaverde ha abordado el proceso de revisión del baremo para la obtención del permiso de explotación de marisqueo a pie y ha explicado que la Xunta está elaborando un borrador unificado que será enviado al sector a lo largo de diciembre.

El objetivo, ha destacado, es contar con un sistema más claro, armonizado y adaptado a las necesidades actuales de la actividad, sin tener que modificar la normativa vigente, lo que permitiría una aplicación más ágil.

Como tercer punto, la conselleira ha trasladado a los representantes de la Federación el estado de la modificación del Decreto 15/2011, que regula las artes y aparatos de pesca profesional.

En este sentido, ha detallado que se está cerrando el proceso interno de revisión técnica y jurídica y que el nuevo borrador estará listo a comienzos de enero, cuando será sometido a un nuevo trámite de audiencia pública de 15 días. La previsión es que el texto final pueda ser aprobado en la segunda mitad de febrero de 2026.

Por último, Villaverde ha destacado que "el diálogo constante con el sector es esencial para construir una normativa útil, aplicable y que acompañe el desarrollo de una actividad ordenada y sostenible". También ha agradecido la disposición de la Federación Provincial y se ha comprometido a mantener un calendario estable de trabajo conjunto para avanzar en las cuestiones pendientes.