La Xunta insta al Gobierno a defender en Bruselas que la acuicultura no forma parte del sector servicios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha instado al Gobierno central a defender en Bruselas que la acuicultura no forma parte del sector servicios y debe seguir considerándose una actividad propia del sector primario, de la que viven muchas familias en la costa gallega.

En un comunicado, la titular del departamento autonómico ha advertido del fuerte impacto que podría tener la reforma del Reglamento General de Costas que pretende hacer el Gobierno central "por la puerta de atrás".

La Xunta considera que las medidas propuestas generan "inseguridad jurídica" y "ponen en riesgo el empleo en este tipo de actividades", al incluir la acuicultura dentro de la Directiva de Servicios, "cuando desde el Gobierno gallego entendemos que debería estar excluida por formar parte del sector primario".

La titular de Mar ha alertado de que el nuevo reglamento "afectaría de lleno a las actividades de la cadena mar-industria", ya que permitiría la anulación de prórrogas a concesiones ya otorgadas, la denegación de nuevas solicitudes y un régimen en general más restrictivo, dibujándose así un escenario en el que Galicia, la comunidad con más kilómetros de costa, sería la principal perjudicada por la modificación promovida por el Gobierno central.

Los datos provisionales indican que la facturación del tejido empresarial acuícola gallego alcanzó alrededor de 235 millones de euros en 2025. "Estamos ante un sector clave, con más de 2.500 empresas y cerca de 4.500 empleos en Galicia, que representa una actividad estratégica para nuestra economía", ha subrayado.

VISITA A STOLT SEA FARM

Por otra parte, este martes, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha visitado las instalaciones de Stolt Sea Farm en Lira (A COruña), una planta que ha definido como de referencia internacional en la producción de rodaballo y lenguado y la cuya modernización contribuyó el apoyo de la Xunta a través del Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura (Fempa). Allí ha destacado la apuesta de la firma por la innovación y su papel en el desarrollo de la acuicultura en Galicia.

La conselleira ha puesto en valor el papel estratégico de esta compañía, tanto por su volumen productivo como por su eficiencia y la sostenibilidad. En este contexto, Villaverde ha profundizado en el apoyo de la Administración autonómica al desarrollo del sector, recordando que la Consejería del Mar concedió la Stolt Sea Farm, al amparo de la convocatoria del 2025 del Fempa, una ayuda de más de 13,2 millones de euros para la ejecución de ocho proyectos en sus plantas de Cervo y Vilán (Camariñas).