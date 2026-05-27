La Xunta pone en valor la "alianza" entre la ciencia y el mar, con iniciativas como Redemar

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en un acto con motivo del Día Marítimo Europeo, a bordo del buque Hidria Segundo en Vigo. - XUNTA DE GALICIA

VIGO 27 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado este miércoles en el acto de celebración del Día Marítimo Europeo, que este año la Xunta dedica a la iniciativa Redemar, una red autonómica que funciona como interlocutora entre los profesionales del sector y los organismos científico-técnicos.

Así, ha puesto en valor la "alianza" entre la ciencia y el mar, y ha recordado que Redemar incluye proyectos para lograr un equilibrio entre la protección ambiental, la rentabilidad económica y el mantenimiento del empleo costero.

"Si algo aprendimos en los últimos años es que los desafíos que afectan almar no pueden abordarse de manera aislada", ha destacado en su intervención durante un acto celebrado en Vigo, y ha reiterado la apuesta de la Xunta porque la actividad productiva y la ciencia "caminen de la mano".

Al respecto, ha insistido en que contar con el aval científico es "la mejor herramienta" para defender al sector y la viabilidad de la flota ante cualquier foro o normativa.

Marta Villaverde inauguró este miércoles en Vigo un jornada para poner en valor la transferencia del conocimiento entre científicos y sector. En este marco, se ha celebrado una mesa redonda moderada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, y en la que han participado la directora del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), Covadonga Salgado; el director del Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA), Carlos Gabín; y el presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez.

La red Redemar, creada en 2022, arrancó en 2023 con sus primeros once proyectos de investigación. Desde entonces, la Xunta ha invertido en esta estrategia un total de 7,3 millones de euros, de los que 2,4 millones corresponden a este año. Este impulso ha permitido elevar a 18 los proyectos en marcha, que se centran en áreas como el estudio de la situación de los recursos, la evaluación del impacto del cambio climático o el desarrollo de tecnologías para optimizar la gestión pesquera.

ENCUENTRO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS

Por otra parte, la conselleira también ha participado en Vigo en un encuentro organizado por el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) del CSIC con motivo de su 75 aniversario, en el que ha destacado el papel estratégico de los centros de investigación situados en Galicia, y que han convertido a Galicia en un referente internacional en este ámbito del conocimiento.

Así, ha puesto en valor la actividad de centros como el propio IIM, así como de los centros dependientes de la Consellería do Mar ((Intecmar, Cetmar y CIMA), de las tres universidades gallegas y del Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro Atlántico de Vigo. La colaboración entre ellos permite "promover sinergias" y "maximizar el impacto del conocimiento" sobre el tejido productivo.