Xunta y representantes gallegos en consejos consultivos europeos se coordinan "en defensa del sector" en Bruselas

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, se reúne con profesionales gallegos en los consejos consultivos de la UE
La conselleira de Mar, Marta Villaverde, se reúne con profesionales gallegos en los consejos consultivos de la UE - XUNTA DE GALICIA
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 2 noviembre 2026 14:19
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, se ha reunido con los profesionales gallegos que presiden los principales Consejos Consultivos de la Unión Europea: Sergio López (Augas Occidentais Austrais, CCS), Iván López van der Veen (Frota de Longa Distancia, LDAC) y Yobana Bermúdez (Mercados, MAC), junto al presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, en representación del sector artesanal.

El encuentro ha servido para analizar los trabajos y alinear acciones de cara a blndar la influencia de Galicia en la toma de decisiones comunitarias en la Política Pesquera Común (PPC).

Durante la sesión se han abordado prioridades "urgentes y transversales" para la cadena mar-industria gallega, tales como avanzar en el relevo generacional "mejorando las condiciones sociolaborales y la habitabilidad de la flota sin que esto compute como un aumento de capacidad pesquera en la normativa europea, así como exigir un estricto principio de reciprocidad frente a las importaciones de terceros países para evitar la competencia desleal y reforzar la lucha contra la pesca ilegal".

Ambas partes han coincidido en mantener un canal director de concertación técnica para asegurar que los dictámenes y recomendaciones elevados a la Comisión Europea defiendan "con firmeza" el liderazgo, la sostenibilidad y la viabilidad económica del tejido marítimo-pesquero gallego.

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