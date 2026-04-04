Los gobiernos de Vigo y Santiago cargan contra el ataque de la Xunta sobre visión aeroportuaria "localista"

Archivo - Cola de facturación en el Aeropuerto de Santiago. Lavacolla. Turismo. Pasajeros en aeropuertos. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos locales de Vigo y Santiago de Compostela han cargado contra el ataque que el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, lanzó el viernes hacia las tres ciudades con aeropuerto, a las que afeó una "visión localista". "Compiten entre ellos a veces por la misma línea o conexión", aseveró Merelles en una entrevista concedida a 'Cadena SER'.

La concejala de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, se ha mostrado "totalmente atónita" y le ha reprochado a la Xunta la falta de una "política aeroportuaria de país", que, según ha recordado, el gobierno compostelano le reclama desde el inicio del mandato. Al mismo tiempo, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reiterado su defensa de la que, a su entender, es "la primera ciudad turística de Galicia".

"El localismo de la Xunta es financiar Santiago y no Vigo, que tiene más viajes de negocios, más turismo y más capacidad de atracción de vuelos", ha censurado el regidor de la ciudad olívica, que defiende que el municipio puede generar rutas en "todo tipo de ámbitos". "La especialización consiste en ocuparlo todo", ha opinado.

En este sentido, ha vuelto a referirse a la propuesta del Clúster de Turismo para especializar Peinador y Alvedro (el aeropuerto de A Coruña) en vuelos de trabajo, lo que, en esta ocasión, ha tildado de "tontería de rango mayor". También ha rechazado la reacción del Gobierno gallego tras las acusaciones de Caballero sobre su "silencio cómplice", que el alcalde entiende como un "desmentido suavito". "Quisieron ver si colaba y no coló", ha afeado.

"POLÍTICA AEROPORTUARIA DE PAÍS"

Por otra parte, Louzao le ha recordado a Merelles que, desde el inicio del mandato local en 2023, tanto ella como la alcaldesa, Goretti Sanmartín, han exigido una "política aeroportuaria de país" que esté "capitaneada" por la Xunta, a la que le reprocha "no hacer" el trabajo que "sí están haciendo" otros gobiernos autonómicos.

"Después de ver cómo la Xunta ni ha recogido el guante ni ha hecho nada al respecto, tener que escuchar acusaciones de este tipo hacia los ayuntamientos es absolutamente intolerable", ha censurado. Asimismo, ha lamentado que sean los entes locales quienes se tengan que encargar de la comunicación con las compañías aéreas y de las campañas de márketing.

De este modo, la edila ve el reciente anuncio de la Administración autonómica sobre el fondo de captación de rutas como "un reconocimiento de que no estaba haciendo nada". Se ha mostrado igualmente abierta a abordar esta cuestión en una reunión directa con Merelles, que lleva reclamando desde 2023.