Imserso inicia la venta de viajes con "tranquilidad" y Benidorm y las Islas Canarias como destinos favoritos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha experimentado la primera jornada de solicitudes del programa Imserso para la temporada 2025-2026 con una afluencia "moderada". A pesar de que miles de personas ansiaban la llegada de estas fechas con ansias, las agencias de viajes trabajan en una aparente tranquilidad, con Benidorm y las Islas Canarias como destinos favoritos.

"El primer día siempre hay menos gente acreditada, entonces lo llevamos bien, pero nos preparamos para mañana, que es el plato fuerte", ha señalado uno de los trabajadores de la agencia Nautalia.

Y es que, este miércoles han inaugurado las solicitudes los acreditados preferentes, jubilados y pensionistas que, según un sistema de puntuación que tiene en cuenta factores personales, familiares y económicos -- establecido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales -- les concede prioridad para reservar destino.

Por ello, el tráfico ha sido "menor" al que se espera para la próxima jornada, en la que afirman desde las agencias "se levanta una persona y se sienta la siguiente", desde las nueve que abren hasta pasado el mediodía.

"Mañana es una locura, hoy sale todo el mundo más o menos contento, mañana lo que piden ya está vendido", ha coincidido una trabajadora de la agencia de viajes azulmarino. Para ella, distribuir en tan solo dos días los viajes "es un descontrol para todos".

ISLAS CANARIAS Y BENIDORM

Preguntados por los destinos más solicitados, la agencia ha explicado que las Islas Canarias son las que siempre tienen una "mayor demanda", seguidas por la Costa del Sol y la Costa Valenciana.

Por su parte, Nautalia ha apuntado a Benidorm. "Siempre es el primero que se agota, para los meses de abril, ya no quedan plazas. Y luego, bueno, Andalucía, Costa del Sol, Cádiz, que es una novedad de este año también", comentan.

Una de las personas acreditadas es Carmen, quien ha decidido viajar sola por primera vez este año. "Llevo 10 años sin salir de casa y quiero salir algo, no tengo con quien viajar así que no queda otra", explica.

Sobre sus preferencias, lo tiene claro, ha viajado suficiente a las Islas Canarias y ahora quiere conocer la Península. "Creo que no es necesario ir fuera, aquí tenemos sitios bonitos también", ha remarcado.

FUNCIONAMIENTO Y NOVEDADES

Desde el pasado 11 de septiembre, el Instituto envió durante el mes un total de 2,8 millones de cartas a las 4,3 millones de personas acreditadas para poder viajar con el nuevo programa, que contará con 879.213 plazas, junto con varias novedades, como la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas y los viajes con mascotas.

En la carta de acreditación se incluye una clave, compuesta por cuatro números, que permite a la persona titular de la misma realizar su reserva telemáticamente a través de la central de reservas de las empresas adjudicatarias --Turismo Social (Ávoris) y la UTE Mundicolor--, adjuntando también su DNI. En el caso de realizar la reserva en las agencias de viajes que colaboran con el programa, solo es necesario llevar el DNI.

Por el número de plazas, el lote de costa peninsular contará con un total de 440.284, mientras que 228.142 se destinarán al turismo de costa insular y 210.787 se reservarán para el turismo de escapada.

Tal y como destacó el Imserso en un comunicado anterior, se trata de una nueva temporada que busca expandir el derecho a un "envejecimiento activo" a través de estos viajes, sin que las personas con menor renta se vean excluidas.

En este sentido, una de las grandes novedades para la nueva temporada serán las 7.447 plazas que tendrán un coste de 50 euros cada una para las personas con pensiones más bajas, sin importar el destino, distribuidas entre todos los lotes y modalidades de viajes, que "se destinarán a personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social".

Además, por primera vez, los usuarios de este concurso puedan viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular. En este caso, se reservarán plazas para adquirir un viaje en compañía de estos animales, acorde a la normativa, y poder así mantener sus cuidados.