El PP reclama a Caballero acciones para captar vuelos tras constatar el "fracaso" de su política de ayudas

El concejal del PP en Vigo, Fernando González Abeijón. - PP

VIGO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo ha reclamado este lunes al gobierno de Abel Caballero que ponga en marcha una "política activa" de captación de vuelos para Peinador, "único aeropuerto gallego sin vuelos internacionales" desde el inicio de este 2026.

En un comunicado, el concejal 'popular' Fernando González Abeijón ha recordado que Ryanair ha dejado de operar en Vigo tras recibir "más de 6 millones de euros" en ayudas municipales, lo que confirma el "fracaso" de la política de subvenciones del gobierno local, "que no ha logrado consolidar ni una sola ruta".

"Al alcalde le importaba Peinador cuando podía presumir de estadísticas y hasta ejercía como portavoz de Aena informando cada mes de los porcentajes, pero ahora ha desaparecido de su agenda", ha reprochado.

El grupo municipal del PP ha señalado que la petición del alcalde a la Xunta y a la Diputación para que aporten recursos económicos para la captación de vuelos, así como las manifestaciones asegurando que el gobierno gallego subvenciona vuelos desde Lavacolla, son un intento de "desviar la atención".

Mientras, ha advertido de que la actividad en la terminal viguesa ha quedado reducida a la "mínima expresión", sin conexiones internacionales y con apenas cuatro destinos domésticos (Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife). "Sin que AENA ni el gobierno de Abel Caballero hayan sido capaces de tomar ninguna medida para relanzarlo", ha añadido González Abeijón.