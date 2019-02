Más de 20.000 personas visitaron en 2018 las exposiciones para difundir el fenómeno Xacobeo en el mundo

Publicado 03/02/2019 14:04:39 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 20.000 personas visitaron en 2018 las diferentes exposiciones itinerantes programadas en Galicia, Portugal y Estados Unidos por la Consellería de Cultura e Turismo con el objetivo de difundir el fenómeno Xacobeo en el mundo.

Las exposiciones, según informa la Consellería en un comunicado, acogieron desde muestras fotográficas de gran formato en tres dimensiones, hasta ilustraciones a modo de guía del Camino de Santiago inspiradas en el Códice Calixtino.

Diferentes ciudades y localidades del Camino Portugués y del Camino Portugués de la Costa --en los que el Plan director do Camiño de Santiago priorizó sus inversiones en 2018-- acogieron la exposición 'De Mar a Mar. O camiño de Santiago en 3D' que visitaron más de 5.700 personas a su paso por Pontevedra, Padrón, Coimbra, Caldas de Reis y las localidades portuguesas de Braga y Valença do Minho.

En Portugal, en las localidades de Condeixa a Nova y Trancoso, así como en la ciudad de Vigo, se programó la muestra fotográfica 'Vía Iacobitana. Os Camiños de Santiago en Galicia', en la que diferentes fotógrafos mostraron su visión particular de la experiencia de la peregrinación.

En Santiago de Compostela, el ilustrador Joaquín González Dorao centró la muestra expositiva en 'O camiño de Santiago debuxado'. Más de 13.100 personas visitaron ambas exposiciones.

PRESENCIA EN ESTADOS UNIDOS

Durante el 2018, el Camino de Santiago también reforzó su presencia en Estados Unidos --el tercer país extranjero del que llegan más peregrinos-- gracias a la exposición 'The way to Santiago. A contemporary experience of pilgrimage', que muestra la riqueza y diversidad de la experiencia contemporánea de la peregrinación mediante "impactante material audiovisual" y fotografías de Manuel Valcárcel.

Más de 2.000 personas la visitaron en el Campus de la Universidad de Harvard, en Boston, y también en el Instituto Cervantes de Chicago, en el estado de Illinois.

En el marco del compromiso de la Xunta por "dinamizar socioculturalmente los diferentes itinerarios xacobeos y también por promover la difusión y divulgación del fenómeno xacobeo en el mundo", está previsto que exposiciones como estas continúen su itinerancia durante 2019 en localidades que atraviesa la Vía da Prata, a la que el Plan director do Camiño de Santiago dedica este año.

Además, la exposición 'The Way to Santiago. A contemporary experience of pilgrimage' continuará su recorrido por Estados Unidos, ya que se prevé su presencia el mes de marzo en la asamblea anual de American Pilgrims en Carolina del Norte y en la ciudad e Nueva York en julio.