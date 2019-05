CCOO confia que les discrepàncies amb el Govern sobre la carrera professional es resoldran i no veuen "res nou"

Publicado 30/5/2019 14:32:12 CET

Cs acusa el Govern d'haver "retardat intencionadament la data de publicació" de la creació d'una comissió bilateral

PALMA DE MALLORCA, 30 Maig (EUROPA PRESS) -

CCOO ha manifestat aquest dijous la seva confiança en què les discrepàncies amb el Govern sobre el pagament de la carrera professional es resoldran, com els va transmetre el Govern, ja que des del sindicat veuen aquest assumpte com "un fet reiterat".

"Els arguments de 2018 han de servir el 2019", ha argumentat el secretari general de la federació sectorial de CCOO, Josep Ginard, en declaracions a Europa Press, en les quals ha insistit que en exercicis anteriors es va resoldre aquesta mateixa qüestió. "No veiem res nou que impliqui que no s'hagi de resoldre en aquest", ha postil·lat.

Així mateix, Ginard ha explicat que les discrepàncies se centren en una "diferència de criteri" entre Balears i el Govern central respecte als conceptes que han de computar-se com a massa salarial i quins no, i no es qüestiona el concepte de carrera professional en si. Segons CCOO, des del Govern "garanteixen" que aquest assumpte es resoldrà "favorablement".

Per aquest motiu, des de CCOO han aclarit que demanen convocar la Mesa General de l'Empleat Públic de Balears solament si hi hagués "alguna novetat" sobre el pagament de la carrera professional o qualsevol altre tema que afecti als funcionaris de les Illes.

"Para CCOO, la notícia no és nova. Ja se'ns va informar a tots els sindicats en la passada mesa, que la carrera professional incrementava el percentatge de pujada salarial que marca la llei de pressupostos, i que el Govern estava en negociacions amb el Govern estatal per poder-ho esmenar", han declarat en un comunicat.

A més, Ginard ha recordat que malgrat la situació d'interinitat en els dos governs, i a la renovació al capdavant de la Conselleria d'Hisenda -posat que Catalina Cladera opta a la presidència del Consell de Mallorca-, la part tècnica de la Conselleria "segueix funcionant".

Josep Ginard ha manifestat el suport del sindicat a la carrera professional, ja que "potencia la qualitat dels serveis públics i la bona formació".

CRÍTIQUES DE CS

D'altra banda, Cs Balears ha difós aquest dijous un comunicat amb el qual acusa el Govern d'haver "ocultat" la creació d'una comissió bilateral de negociació per resoldre les discrepàncies sobre el pagament de la carrera professional.

Cs ha qualificat d'"indigna" l'actuació de la presidenta del Govern, Francina Armengol, i la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, "ja que han retardat intencionadament la data de publicació d'aquesta comissió amb la connivència del president del Govern, Pedro Sánchez".

"Una vegada més estem davant un Govern opac i que no respecta els principis bàsics de transparència i publicitat. Armengol ha esperat a l'endemà passat de les eleccions per fer-ho públic en els butlletins oficials perquè no afectés als seus resultats electorals", ha denunciat el partit.