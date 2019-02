Company es compromet a modificar "de forma immediata" la Llei de Canvi Climàtic en els 100 primers dies si governa

Publicado 12/2/2019 13:38:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Balears, Biel Company, s'ha compromès aquest dimarts a "modificar de forma immediata" la Llei de Canvi Climàtic "dins dels primers 100 dies de mandat" si guanya les eleccions del 26 de maig.

"Hi ha coses que votarem a favor però el que no podem és estar d'acord quan tenim a la Unió Europea que diu que els efectes d'algunes de les coses de la llei són contraproduents per a l'economia i això generarà atur", ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació.

En aquesta línia, ha criticat que s'estigui parlant de "prohibir cotxes dièsel per a 2025 quan la UE diu 2050" ja que, al seu judici, el Govern ha marcat aquesta data perquè la líder de l'Executiu balear, Francina Armengol, pugui dir que és la presidenta "més fanfarrona d'Europa", encara que sigui "a costa de destruir treball i empreses a Balears".