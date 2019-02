La compravenda d'habitatges a Balears cau un 2,9% en 2018, fins a les 15.427 unitats

Publicado 12/2/2019 10:37:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Febr. (EUROPA PRESS) -

La compravenda d'habitatges ha caigut a Balears un 2,9 per cent durant l'any 2018, després d'intercanviar-se un total de 15.427 immobles, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que apunta que a nivell nacional la compravenda d'habitatges es va incrementar un 10,1 per cent, fins a arribar a les 515.051 unitats.

Les dades ofertes a l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'INE, recollits per Europa Press, reflecteixen que per cada 100.000 habitants Balears va ser la segona comunitat --després de Comunitat Valenciana-- en la qual més va augmentar la compravenda d'habitatges al novembre. D'aquesta manera, en el conjunt de 2018, es van registrar 1.641 transmissions per cada 100.000 habitants.

A nivell nacional, tant el mercat de segona mà com el d'habitatge nou han estat els impulsors d'aquest creixement anual, el cinquè consecutiu després que la compravenda d'habitatges pugés un 2% el 2014, un 11,5% el 2015, un 14% en 2016 i un 15,4% en 2017. El de 2018 ha estat, d'aquesta manera, l'avanç anual més moderat des de 2014.

En el període de crisi, els pitjors anys per a les transaccions d'habitatge van ser 2009 i 2008, en els quals aquestes operacions es van desplomar un 25,1% i un 28,8%, respectivament. El 2012 i 2011, encara es registraven descensos de dos dígits (-11,5% i -18,1%), mentre que el 2013 la caiguda es va moderar fins a el 1,9% per la fi dels beneficis fiscals per a l'adquisició d'habitatge.

El repunt de la compravenda d'habitatges en 2018 s'ha a causa del creixement experimentat en les operacions sobre pisos de segona mà, que van augmentar un 9,9%, fins el 422.531 transaccions, la seva xifra més alta des de 2007, i també a les operacions sobre habitatges nous, que es van incrementar un 11,1% l'any passat, fins a sumar 92.520, el seu volum més alt des de 2014.

El 90,3% dels habitatges transmesos per compravenda durant l'any passat van ser habitatges lliures i el 9,7%, protegides. En total, la compravenda d'habitatges lliures va pujar un 10,1% en 2018, fins a les 465.083 operacions, mentre que la compravenda d'habitatges protegits va repuntar un 10,3%, fins a les 49.968 transaccions, la seva xifra més alta en vuit anys. Amb aquest augment, la compravenda d'habitatges protegits encadena quatre anys consecutius d'alces.

El 2018, el nombre més gran de compravendes d'habitatges per cada 100.000 habitants es va donar en Comunitat Valenciana (2.010), Balears (1.641) i Andalusia (1.537).

Andalusia va ser la regió que més operacions sobre habitatges va realitzar l'any passat, amb 101.330 compravendes, seguida de Catalunya (81.020), Comunitat Valenciana (78.800) i Madrid (75.845).