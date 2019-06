Els partits recullen les credencials de diputats en el Parlament

Actualizado 3/6/2019 13:13:29 CET

El PI és l'únic partit que encara no ha recollit les actes

PALMA DE MALLORCA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

Els diferents partits que han obtingut representació parlamentària després de les eleccions del 26 de maig han acudit aquest dilluns a recollir les credencials dels diputats en un acte que ha tingut lloc a la Càmera autonòmica i que ha estat presidit pel president de la Junta Electoral de Balears, Pablo Delfont, si bé El PI encara no s'ha presentat per recollir-les.

El cap de llista al Parlament d'Unides Podem, Juan Pedro Yllanes, ha assegurat en declaracions als mitjans que "aquesta setmana començaran els contactes per negociar" amb l'objectiu de "creuar els programes i veure en el que s'està d'acord i en els punts de fricció". "Posarem el millor de la nostra part i imagino que les altres dues forces també, així que quan abans quedi configurat perfecte, però no tenim cap pressa", ha afegit Yllanes.

Així mateix, pel que fa a trobades informals, Yllanes ha explicat que la passada setmana es va reunir amb la candidata del PSIB al Govern, Francina Armengol, en el Consolat de Mar i que el dissabte es va trobar amb el de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat.

"ENTRE AVUI I DEMÀ COMENÇARAN LES NEGOCIACIONS SERIOSES"

En aquest sentit, en representació de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, ha concretat que "entre avui i demà" començaran les negociacions "serioses" i ha sostingut que "seran relativament ràpides", ja que "els tres partits han manifestat la intenció de conformar Govern una altra vegada".

Així mateix, Gallardo ha afegit que, des de MÉS, "no és vàlid qualsevol Pacte" i que aquest ha de garantir que "les idees de MÉS i el seu programa no quedin en "segon pla" o bé en "una tercera línia". "No volem un pacte a qualsevol preu", ha sostingut.

Pel que fa als equips negociadors, Yllanes ha concretat que el "nucli central negociador" del partit estarà conformat per la secretària general de la formació morada, Mae de la Concha, el secretari d'organització, Alejandro López, i per Pep Malagrava, si bé Gallardo no ha especificat qui formarà part d'ell.

Així mateix, Yllanes ha considerat que des d'Unides Podem "estan absolutament oberts a parlar dels impostos verds de MÉS", ja que "ara és moment de dialogar de tot", afegint que "no tenen línies vermelles sinó compromisos amb polítiques feministes i també ecologistes verds".

Cal recordar que l'esquerra podria seguir governant a les Illes ja que la majoria absoluta en el Parlament s'obté amb 30 diputats i els partits d'esquerres superarien aquesta xifra amb els escons de PSIB (19), MÉS per Mallorca (4), Unides Podem (6), MÉS per Menorca (2) i Gent per Formentera (1).

"ÉS UNA MALA NOTÍCIA UN GOVERN D'ULTRA ESQUERRA I DE SEPARATISME"

El cap de llista de Vox Balears al Parlament, Jorge Campos, ha apuntat, per la seva banda, que "és una mala notícia que hi hagi un altre Govern d'ultra esquerra i de separatisme". "L'important és que Balears funcioni bé i que estigui allunyat del sectarisme i el radicalisme dels governs del PSOE i dels seus socis, ens hagués agradat que l'escenari fos un altre", ha sostingut.

En aquest sentit, ha assegurat que estan "convençuts" que "amb la seva entrada tan important" a les institucions "l'escenari dins de quatre, quan torni a haver-hi eleccions, anys serà completament diferent".

"Estar aquí és un assoliment, el missatge que ens ha portat a aconseguir aquests resultats no canviarà, és el mateix que anem a mantenir. Serem políticament incorrectes i s'escoltaran coses al Parlament que no s'han escoltat fins ara", ha declarat Campos.

Finalment, el cap de llista de Cs al Parlament, Marc Pérez-Ribas, ha defensat en la mateixa línia que el Pacte "ha reduït i de-construït" Balears però s'ha mostrat "molt orgullós" d'haver aconseguit aquests resultats. "Nosaltres lluitarem perquè la societat balear millori i progressi, som una opció rigorosa i activa", ha conclòs.

Ciudadanos ha ascendit de dos parlamentaris a cinc, i Vox entrarà en el Parlament amb tres escons.