Els 5 principals mercats automobilístics europeus cauen al gener

MADRID, 6 Febr. (EUROPA PRESS) -

Els cinc principals mercats automobilístics d'Europa (Alemanya, el Regne Unit, França, Itàlia i Espanya) han registrat caigudes en els seus volums de matriculacions d'automòbils durant el mes de gener, pel que es confirma l'impacte de la incertesa que envolta al dièsel o de situacions d'excepció com un possible Brexit sense acord.

En el 'Vell Continent', el mercat espanyol va caure un 8% el gener, amb 93.546 matriculacions, i acumula ja cinc mesos a la baixa. Per la seva banda, les vendes de cotxes a Alemanya es van situar en 265.702 unitats en el primer mes del curs, un 1,4% menys que al gener de 2018. També van descendre a Itàlia (-7,5% i 164.864 unitats), França (-1,1% i 155.080 unitats) i al Regne Unit (-1,6% i 161.013 unitats).

En aquest context, les principals patronals europees de fabricants de vehicles han demanat coordinació a les administracions públiques i que no s'emanin missatges que confonguin al consumidor, que retarda la seva decisió de compra per no saber què automòbil adquirir davant possibles restriccions de circulació.

En el cas d'Espanya, l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac) denuncia que les diferents iniciatives per vetar la venda o circulació de vehicles amb emissions de diòxid de carboni (CO2) directes, com la futura Llei de Canvi Climàtic a Balears (en avançada fase de tramitació) per prohibir la circulació de vehicles dièsel a partir de 2025 i tots els vehicles de combustió a partir de 2035, dibuixen un panorama per al sector de l'automoció "inèdit" en el 'Vell Continent'.

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) es farà efectiva el proper 29 de març i un possible 'divorci' sense acord també preocupa al sector. El no acord repercutiria directament sobre els consumidors, amb aranzels a la importació de vehicles que incrementarien el preu dels automòbils.

Els cotxes britànics podrien tenir un sobrecost dins de la UE de 2.700 lliures (3.041 euros) de mitjana, i de 2.000 lliures (2.253 euros) el dels vehicles comercials. De la mateixa manera, els usuaris que decideixin comprar un cotxe importat de la UE al Regne Unit s'enfrontarien a increments de 1.500 lliures (1.689 euros) i 1.700 lliures (1.915 euros) per a turismes i comercials, respectivament.

A més, les 'guerres' comercials com la que mantenen els Estats Units (EUA) i la Xina tampoc ajudaran a revertir les caigudes de les vendes.