Fuster assegura que la renúncia d'Isern es deu a "una decisió personal" del 'popular'

Publicado 30/5/2019 14:21:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP a Balears, Toni Fuster, ha assegurat aquest dijous en relació a la marxa del candidat 'popular' a Cort que "Mateu Isern va prendre una decisió personal que va comunicar el dimecres a la direcció del partit".

Segons ha informat el PP en un comunicat, es tracta d'una decisió que el partit "respecta sense entrar en més valoracions que no suposaran cap canvi ni en un ni en un altre sentit".

Fuster ha manifestat que des del PP li donen les gràcies per "acceptar ser el candidat a Palma, per intentar recuperar l'Alcaldia", i li desitgen "molta sort en aquesta nova etapa de la seva vida privada".

El secretari general ha afegit que el PP ja mira "cap al futur" i ha assenyalat que en els propers dies es decidirà tant des de la direcció del partit com del mateix grup municipal qui ostentarà el càrrec de portaveu del PP en Cort.

"EL LÍDER DE L'OPOSICIÓ"

Per la seva banda, la presidenta del PP de Palma, Margalida Durán, ha afirmat que el dimecres Isern li va comunicar la seva decisió de no recollir l'acta de regidor, decisió que com a presidenta de la formació a Palma assegura "respectar i acceptar"

Durán ha assenyalat que "el partit continua treballant per créixer, incrementar 'múscul' i estructura i exercir una oposició ferma, responsable i amb el principal objectiu de millorar la vida de tots els palmesans".

"Sens dubte, el PP és el líder de l'oposició tant a Palma com en el Consell de Mallorca i Menorca i en el Parlament balear", ha assegurat.

Finalment, ha apuntat que el dimecres es va reunir al Comitè de direcció i al Comitè Executiu per analitzar uns resultats que els han "permès passar de quarta a segona força en menys d'un mes gràcies a l'esforç i compromís de les bases, protagonitzant una gran remuntada gràcies a una estructura forta i cohesionada com la de la Junta Territorial de Palma".