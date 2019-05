Paralitzat provisionalment el concurs dels viatges de l'Imserso

Publicado 30/5/2019 14:17:34 CET

La mesura és provisional i no condiciona el resultat del procediment

MADRID, 30 May. (EUROA PRESS) -

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), dependent del Ministeri d'Hisenda, ha concedit la mesura cautelar sol·licitada per la patronal hotelera que va impugnar els plecs del concurs dels viatges de l'Imserso per a les temporades 2019/2020 i 2020/2021, per "els perjudicis de difícil o impossible reparació que poguessin derivar-se de la continuació del procediment de licitació".

La Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT) va impugnar a principis de maig els plecs del concurs dels viatges de l'Imserso, després de rebre llum verda de les 51 associacions hoteleres a les quals representa (15.000 establiments i 1,8 milions de places), per considerar que "lesionen greument" els interessos del sector i ser "absolutament incompatibles" amb el producte de qualitat que han d'oferir.

La decisió del Tribunal, que paralitza l'actual procediment de contractació dels viatges de l'Imserso per les dues properes temporades provisionalment, no entra no obstant això en el fons de l'assumpte.

En la seva resolució preliminar, a la qual ha tingut accés Europa Press, indica que "l'anàlisi dels motius que fonamenten la interposició dels recursos posa de manifest que els perjudicis que podrien derivar-se de la continuïtat pels seus tràmits del procediment de contractació, són de difícil o impossible reparació, per la qual cosa procedeix a suspendre provisionalment aquest fins al moment que es dicti la resolució del recurs".

En un comunicat, la patronal hotelera assenyala que amb aquesta decisió se soluciona la primera de les actuacions i la primera de les incògnites: "de moment no es licitarà el programa a cap dels aspirants fins a tant quan el propi tribunal resolgui sobre el fons de l'assumpte".

La patronal hotelera explica que l'estimació de la mesura cautelar per part del Tribunal, "si bé no condiciona el resultat del procediment, certifica que es compleix un dels requisits fonamentals del procediment, això és, que el recurs té una base jurídica sòlida".

ELS HOTELERS ESPEREN REUNIR-SE AMB TURISME I SANITAT

Per això, s'han mostrat satisfets amb aquesta resolució preliminar, i esperen poder reunir-se amb els responsables dels ministeris d'Indústria, Comerç i Turisme i de Sanitat i Assumptes Socials per poder consensuar una sortida a aquest conflicte que pugui satisfer a tots els implicats.

La setmana passada, el seu president Juan Molas, va avançar que la ministra en funcions de Turisme, Reyes Maroto, els va garantir una reunió en un curt termini --d'uns deu dies-- a alt nivell per atendre a les seves peticions. Encara que el programa és competència del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Segons denuncien, els paquets "suposen una rebaixa del 8%, 10% i fins al 12% sobre els preus de mercat", la qual cosa unit a l'increment de serveis per a un servei de qualitat, fa difícil garantir els llocs de treball a hotels que no estarien oberts durant l'hivern, i tot això "sense perdre l'esperit del programa".

La patronal hotelera considera lesiu les revisions per a la segona, tercera i quarta anualitat: una revisió a l'alça del 0,92% per 2020 i la congelació (0%) per 2021 i 2022, els dos anys de pròrroga que es contemplen. Amb aquestes condicions, han advertit que "molts hotels" tancaran a l'hivern, reclamen major dotació i que es modernitzi.

Així assenyalen que, per evitar les pèrdues, el preu per persona i dia hauria de situar-se en l'entorn als 25 euros (actualment està entre 22,10 i 22,50 euros) tenint en compte tots els serveis. La patronal hotelera considera lesiu les revisions per a la segona, tercera i quarta anualitat: una revisió a l'alça del 0,92% per 2020 i la congelació (0%) per 2021 i 2022, els dos anys de pròrroga que es contemplen.

EL TERMINI PER PRESENTAR OFERTES VA FINALITZAR EL DIA 17.

El termini per presentar ofertes a la licitació de l'Imserso va finalitzar el 17 de maig, segons figura en la documentació de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (LSCP) per la Direcció general de l'Institut de Majors i Serveis Socials, i s'espera iniciar la comercialització en agències de viatges al setembre.

D'acord amb l'establert a l'art.49.4 de la Llei de Contractació del Sector Públic, tret que s'acordi el contrari pel Tribunal, la suspensió del procediment que pugui adoptar-se cautelarment no afectarà al termini concedit per a la presentació d'ofertes o proposicions pels interessats.

A més, segons l'art. 56.3 es disposa que el Tribunal, en el termini dels cinc dies concedits als interessats per a la presentació d'al·legacions, i de forma simultània a aquest tràmit, decidirà sobre les mesures cautelars sol·licitades.

D'aquesta forma, segons estableixen els articles 49 i 56 de la LSCP, i en l'art. 57.3 del mateix text legal, serà la resolució dels recursos la que acordi l'aixecament de la mesura adoptada.

El programa oferirà 900.000 places agrupades en tres lots: costa insular, això és Canàries i Balears (valorat en 39,6 milions d'euros); turisme en zones de costa peninsular (52,9 milions d'euros) i turisme d'interior i procedència europea (17,5 milions d'euros). Mundosenior, Mundiplan i Traveltino Sènior són les tres empreses que liciten en aquest concurs.