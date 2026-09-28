Unas 2.500 personas se concentran en Palma para pedir la prórroga indefinida de los alquileres y prohibir los desahucios

Concentración en la plaza de Cort de Palma por el 'decreto Maricarmen'. - EUROPA PRESS

PALMA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza de Cort de Palma ha acogido este lunes una concentración para pedir al Consejo de Ministros la aprobación del denominado como 'decreto Maricarmen' --en referencia a la anciana desahuciada en Madrid--, en el que se tendría que recoger la prórroga indefinida de los alquileres y la prohibición de los desalojos.

La movilización se engloba en el proceso de protestas estatales iniciadas a raíz del desahucio de la anciana el pasado miércoles y a ella habrían acudido unas 2.500 personas, según el Sindicat de Llogateres de Mallorca.

Durante la protesta se han podido escuchar consignas como "rentista despierta se te ha acabado", "Maricarmen no está sola", "Ser rentista no es un trabajo, es especulación" o "ni patrón, ni casero, la vivienda es del obrero".

El portavoz del sindicado, Óscar Martínez, ha apuntado que este martes el Gobierno central "no puede fallar" en vista de la "fuerza que hay en la calle", por lo que ha reivinicado que "no saque un decreto mutilado".