PAU 2026 en Baleares: novedades, normas y servicios especiales de bus y metro

Examen de la prueba de acceso a la universidad (PAU) en la UIB- UIB

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.950 alumnos de los centros educativos de Baleares se han matriculado a la prueba de acceso a la universidad (PAU), que se llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de junio.

La convocatoria de este año viene marcada por el uso, por primera vez, de detectores de radiofrecuencia para identificar la presencia de dispositivos electrónicos no autorizados durante los exámenes.

Por islas, el 80,9% de los alumnos corresponde a Mallorca (4.005 matriculados); el 9,1%, a Menorca (476); el 9,6%, Eivissa (476); y, el 0,4%, Formentera (18). Según ha informado la Universitat de les Illes Balears (UIB), el 60,2% son mujeres y este año se presentan 90 alumnos más que en 2025.

Los exámenes se realizarán de forma simultánea en las cuatro islas. En concreto, habrá un punto de examen en Eivissa, dos en Menorca, uno en Formentera y cuatro en Mallorca, además del campus de la UIB. En total, habrá nueve puntos de examen con 98 aulas.

Los resultados provisionales estarán disponibles el día 10 de junio a través de UIBdigital. Asimismo, la convocatoria extraordinaria de las pruebas se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

NUEVO REGLAMENTO DE SANCIONES Y DETECTORES

La Conselleria de Educación y Universidades y la UIB han reforzado este año el dispositivo de control de las PAU con un nuevo acuerdo específico sobre actos fraudulentos y sanciones, que clasifica las conductas irregulares en tres categorías.

Las faltas leves incluyen conductas puntuales como comunicarse sin autorización o mirar de manera esporádica otro examen. Dos faltas de este tipo suponen una falta grave y dos graves, una muy grave.

Las faltas graves incluyen, entre otras, el fraude académico, comunicarse para obtener respuestas, mirar de manera reiterada el examen de otro candidato, hacer señales o abandonar el aula sin entregar el cuadernillo del examen. Estas acciones pueden suponer la calificación de 0 en el examen afectado.

Las faltas muy graves, como la suplantación de identidad, la falsificación documental, la utilización de dispositivos electrónicos --teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares, tabletas, ordenadores, gafas o pulseras conectadas, entre otros-- comportan la prohibición de continuar la convocatoria y la calificación de 'No Apto' con un 0 en todos los exámenes.

En cuanto a los detectores, técnicos de una empresa externa transitarán por las aulas y, en caso de detectase el uso de un dispositivo, el detector emitirá una señal visual, se comunicará al responsable del aula y se aislará al alumno en una zona donde previamente se habrá comprobado que no existe ningún tipo de radiofrecuencia.

Allí se le interrogará sobre si ha cometido este tipo de falta y se comprobará si hay o no algún intercambio de comunicaciones con el exterior. En caso de ser así, se le pedirá que entregue el dispositivo y su PAU quedará invalidada en esa convocatoria.

SERVICIOS ESPECIALES TRANSPORTE PÚBLICO

El Govern, a través de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) y del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), ofrecerá un servicio de transporte público interurbano integral para facilitar los desplazamientos a las pruebas.

Además, durante las tres jornadas de exámenes se reforzará el servicio de metro con servicios especiales hasta la UIB, que es el medio de transporte que el Govern recomienda utilizar para evitar retenciones de tráfico.

El servicio especial programado por SFM refuerza las frecuencias de metro a primera hora de la mañana, con nuevas salidas desde la estación Intermodal hasta la UIB. En concreto, el martes se añaden salidas a las 07.05 y las 07.50 horas, y el miércoles y el jueves también a las 08.05 horas.

Asimismo, se ofrece un servicio de transporte público interurbano integral que permitirá que los estudiantes que los días 2, 3 y 4 de junio realicen las pruebas de acceso a la universidad puedan acceder a los centros donde se realizan los exámenes con los buses interurbanos, el tren o el metro de la red TIB.

Las pruebas se concentran principalmente en la UIB, donde se puede acceder con el metro y las líneas de bus TIB 202 y 203. Los estudiantes que están convocados en los centros de Inca (Fábrica Ramis), Manacor (IES Manacor) y Sant Llorenç (Espai 36), cuentan también con diferentes servicios de transporte público.

El Consorcio de Transportes de Mallorca reforzará, si es necesario, el servicio de las líneas de bus con más afluencia de estudiantes de primera hora del día y por la tarde, coincidiendo con el horario de inicio y fin de los exámenes.