La acampada por la vivienda de plaza España de Palma continuará "con o sin permiso", al menos, durante 20 días más

Tienda de campaña, cajas, pancartas, un carrito y manifestantes en la acampada por la vivienda en plaza de España.- EUROPA PRESS

PALMA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La acampada por la vivienda instalada en la plaza España de Palma continuará "con o sin permiso", por lo menos, durante 20 días más aunque se apruebe el llamado 'decreto Maricarmen' con la prórroga indefinida de los alquileres y la prohibición de los desalojos.

Después de una primera noche en la que han acampado una veintena de personas, aunque los propios integrantes matizan que el número varía en función del momento del día porque hay personas que se van a trabajar o a descansar, en declaraciones a Europa Press, Albert, ha destacado que el decreto de la vivienda "debe incluir especificidades para Baleares" por la emergencia habitacional que hay en las Islas.

El joven universitario ha explicado que, aunque se apruebe el decreto, la Asamblea aprobará una prórroga de la acampada de 20 días. Sin embargo, si no se aprueba, los sindicatos de vivienda convocarán una huelga general, ha recordado.