Un grupo de personas pasa la noche en la plaza de España de Palma tras la concentración por la vivienda

Personas acampadas en la plaza de España de Palma tras la concentración por la vivienda. - STOP DESAHUCIOS

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de personas ha pasado la noche acampados en la plaza de España de Palma tras la concentración de este lunes por la vivienda y para reclamar que el Consejo de Ministros apruebe el llamado 'decreto Maricarmen' con la prórroga indefinida de los alquileres y la prohibición de los desalojos.

La movilización se engloba en el proceso de protestas estatales iniciadas a raíz del desahucio de la anciana Maricarmen el pasado miércoles.

El portavoz del sindicato del Sindicat de Llogateres de Mallorca , Óscar Martínez, afirmó que este martes el Gobierno de España "no puede fallar" en vista de la "fuerza que hay en la calle", por lo que ha reivindicado que "no saque un decreto mutilado".

El objetivo fue "presionar" al "Gobierno progresista" para que este martes "se comporte como un Gobierno progresista" y apruebe de forma integral el 'decreto Maricarmen'.

Martínez detalló que, además de las medidas ya citadas, se debería incluir la congelación de las subidas del alquiler y la reforma de la ley para acabar con el "uso fraudulento" de los contratos temporales y por habitaciones.

Preguntado por si el Ejecutivo central no cumpliera con sus expectativas, avanzó que, en vista a lo que pase este martes en el Consejo de Ministros, el Sindicat de Llogateres "no dejará de actuar hasta conseguir un cambio en el modelo de vivienda que los perjudica a muchos para que unos pocos se beneficien".