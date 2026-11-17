Archivo - Un furgón policial con el detenido por, presuntamente, golpear con un martillo a su mujer, llega a los juzgados de Vía Alemania, a 1 de febrero de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de disparar a un agente de la Policía Local de Palma en el barrio de Corea ha pasado a disposición de la autoridad judicial como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio y otro de atentado a agentes de la autoridad.

El sospechoso ha sido conducido por agentes de la Policía Nacional hasta los juzgados de Vía Alemania la tarde de este martes, han confirmado fuentes próximas al caso.

El juez de guardia de detenidos le interrogará, aunque puede acogerse a su derecho a no declarar, y deberá decidir si le envía a prisión de forma provisional o si le deja en libertad mientras avanza la investigación.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, los hechos ocurrieron sobre las 20.00 horas del sábado en la confluencia de las calles de l'Infant Pagà y Felip II.

Una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta el lugar porque se había hecho una barbacoa en la vía pública. Una vez allí, varias personas mostraron una actitud hostil hacia los policías, generándose una situación de tensión que fue aumentando.

Los agentes sufrieron lanzamientos de diversos objetos como piedras, mobiliario y botellas de cristal. De repente, durante un forcejeo, uno de los hombres consiguió arrebatarle el arma reglamentaria a un policía local y efectuó dos disparos, impactando uno de ellos en la pierna del agente.

El hombre fue rápidamente reducido y detenido por otros compañeros del cuerpo policial. Igualmente, decenas de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local se desplazaron hasta la zona para asegurar el perímetro y garantizar la seguridad, dado que en el lugar había un elevado número de vecinos con una actitud hostil y agresiva.

Tras el arresto, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional abrió una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar la participación del arrestado en los hechos.

Los investigadores llevaron a cabo diversas pesquisas y diligencias que permitieron reconstruir lo sucedido y reunir indicios que apuntaban a que el hombre fue quien, tras arrebatar el arma al agente durante el forcejeo, efectuó los dos disparos, algo sobre lo que inicialmente existían dudas.

Los investigadores también han detenido a otras tres personas vinculadas con el supuesto autor de los disparos como supuestas autoras de un delito de atentado a agente de la autoridad y otro de resistencia y desobediencia. Se les acusa de haber hecho caso omiso, empujado y forcejeado con varios agentes.