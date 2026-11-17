PALMA, 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha esclarecido los hechos ocurridos el pasado sábado en el barrio palmesano de Corea en los que un agente de la Policía Local resultó herido de un disparo.

Según la investigación policial, el hombre que fue detenido en el lugar de los hechos habría arrebatado la pistola reglamentaria a un agente y con la que habría disparado dos veces, impactando en una ocasión en la pierna del policía.

La Jefatura Superior de Policía de Baleares ha informado en una nota de prensa del esclarecimiento de los hechos, que ocurrieron sobre las 20.00 horas del sábado en la confluencia de las calles de l'Infant Pagà y Felip II.

Una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta el lugar para actuar en la zona porque se había hecho una barbacoa en la vía pública. Una vez allí, varios ciudadanos comenzaron a mostrar una actitud hostil hacia los policías, generándose una situación de tensión que fue aumentando.

Los agentes sufrieron lanzamientos de diversos objetos como piedras, mobiliario y botellas de cristal. De repente, durante un forcejeo, uno de los hombres consiguió arrebatarle el arma reglamentaria a un policía local y efectuó dos disparos, impactando uno de ellos en la pierna del agente.

Ante la gravedad de lo sucedido, el presunto autor fue rápidamente reducido y detenido por otros compañeros del cuerpo policial. Igualmente, decenas de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local se desplazaron hasta la zona para asegurar el perímetro y garantizar la seguridad, dado que en el lugar había un elevado número de vecinos con una actitud hostil y agresiva.

Tras la detención del presunto autor, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional asumió la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar la participación del arrestado en los hechos.

Los investigadores llevaron a cabo diversas pesquisas y diligencias que permitieron reconstruir lo sucedido y reunir indicios que apuntaban a que el hombre habría sido quien, tras arrebatar el arma al agente durante el forcejeo, efectuó los dos disparos.

Finalmente, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. Además, se le imputa un delito de atentado a agente de la autoridad por agredir, antes de los disparos, a otros policías locales. Está previsto que pase a disposición judicial la tarde de este martes.

Por otro lado, los agentes del Grupo de Homicidios también han detenido a otras tres personas vinculadas con el presunto autor de los disparos, como supuestas autoras de un delito de atentado a agente de la autoridad y otro de resistencia y/o desobediencia.

Los presuntos autores habrían hecho caso omiso, empujado y forcejeado con varios agentes, lo que motivó la imputación de los hechos.