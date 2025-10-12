La Aemet cambia a amarillo los avisos por lluvias en Mallorca y en Menorca y desactiva los de Ibiza y Formentera

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha cambiado a amarillo los avisos por lluvias provocadas por la dana Alice en Mallorca y en Menorca, y ha desactivado los de Ibiza y Formentera.
Según información de la web de la Aemet, pese a que se habían activado avisos naranjas por riesgo importante de lluvias en Mallorca y Menorca hasta las 17.59 horas, éstas finalmente han cambiado y, desde las 14.00 horas, se han rebajado a amarillo por riesgo de precipitación acumulada de hasta 20 l/m2 en una hora.
Así, toda la isla de Mallorca y Menorca están en aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 17.59 horas de este domingo.
Mientras, en las islas de Ibiza y Formentera, las más afectadas por el paso de la dana, la Aemet ya ha desactivado todas las alertas.
No obstante, se espera que este lunes por la tarde, a partir de las 18.00 horas, la Aemet vuelva activar el aviso amarillo por riesgo de lluvias en Pitiusas, y lo mantenga hasta el martes, cuando se activaría de nuevo también en toda la isla de Mallorca y en Menorca.