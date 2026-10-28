Un análisis de plataformas digitales no encuentra indicios de actividad de la red 'Blocus' en Palma ni en Eivissa

Los activistas que causan disturbios en la plaza Catalunya de Barcelona queman barricadas y elementos urbanos - Lorena Sopêna - Europa Press

PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un análisis realizado en base 10.000 elementos publicados en siete plataformas digitales por la red 'Blocus', aparentemente detrás de los disturbios del pasado sábado en Barcelona, no ha encontrado indicios de que esta tenga actividad propia en Palma ni en Eivissa.

Así se desprende de un informe publicado hace dos días por la empresa tecnológica Goldn Owl, especializada en el análisis de inteligencia de fuentes abiertas y con sede en el Parque Científico de Alicante.

El estudio, titulado 'De los disturbios de Barcelona a una amenaza nacional: la expansión de Blocus alerta del riesgo de nuevos episodios de violencia coordinada', ha reconstruido la actividad de la red a partir de sus propias cuentas, carteles y grupos.

Los investigadores han analizado más de 10.000 elementos recopilados en siete plataformas digitales y han identificado indicios de actividad de esta red en 18 localidades de 11 comunidades autónomas, con convocatorias fechadas en 13 de ellas.

El mapa incluye Barcelona, Madrid, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, A Coruña, Santander, Pamplona y Terrassa. El análisis, no obstante, no ha encontrado indicios de actividad propia de 'Blocus' en otras 34 ciudades que han sido analizadas, entre ellas Palma y Eivissa.

EL CASO DE PALMA

La alerta saltó este martes en Palma después de trascender que, en un grupo de Telegram denominado 'Gen Z', con poco más de un centenar de participantes y aparentemente vinculado al movimiento 'Blocus', se estaba promoviendo una protesta para el viernes y el sábado en el centro de la capital balear.

Los promotores de la misma, a través de diversos comunicados remitidos por uno de los administradores del grupo, que fue eliminado la tarde del martes, expresaron su rechazo "categórico" a cualquier acto de vandalismo, violencia o afectación al patrimonio público y privado.

"Queremos dejar absolutamente claro que nuestra movilización se defenderá bajo los principios del pacifismo, la dignidad y el respeto. Quienes intenten desvirtuar nuestra lucha con actos vandálicos no nos representan", señalaron.

Esto sucedió después de que varios de los integrantes del grupo de mensajería instantánea hablaran de la posibilidad de "saquear tiendas de lujo" o reaccionar de forma violenta ante cualquier "agresión" por parte de las fuerzas de seguridad.

"No necesitamos la destrucción para hacernos escuchar, nuestra presencia masiva, firme y organizada es el mensaje más potente que podemos enviar", replicaron los administradores.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el pleno del Parlament, exigió a la Delegación del Gobierno que organice un amplio despliegue policial ante una posible concentración de un grupo que calificó de "kale borroka". La líder autonómica vinculó la protesta convocada a los disturbios sucedidos en Barcelona, París o Milán y consideró que está "alentada por la extrema izquierda".

Aunque los mensajes difundidos por el citado grupo de Telegram que pudo consultar Europa Press no hacían referencia a su vinculación a partidos políticos o movimientos sociales, algunos de los mensajes de los administradores finalizaban con la frase "¡Viva España y viva el Rey!".

La mañana de este miércoles, la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha enviado una carta al delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, para trasladarle su "preocupación" ante el riesgo de que se produzcan incidentes violentos a raíz de esta convocatoria y pedirle que "actúe con previsión y responsabilidad" para evitar disturbios como los de Barcelona.

Fuentes de la Policía Nacional consultadas el martes explicaron a esta agencia de noticias indicaron que tienen previsto un dispositivo de seguridad para este acto de protesta. Fuentes de Delegación, por su parte, confirmaron que no se había comunicado ninguna concentración y garantizaron que se desplegará un dispositivo acorde para evitar cualquier tipo de incidencia relacionada con esta u otras convocatorias que pudiera alterar el orden público.