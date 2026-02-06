Una aplicación para medir la calidad de los servicios sanitarios, mejor proyecto informático de Baleares en 2025

Acto de entrega de los premios del Coeiib a los mejores proyectos informáticos de 2025. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingeniería Informática de Baleares (Coeiib) ha galardonado con el premio a mejor proyecto informático de 2025 a Health Tracker, una aplicación que sirve para medir la calidad de las prestaciones sanitarias a través de cuestionarios a los pacientes.

La entidad ha celebrado este jueves en Ca n'Oleo su primera entrega de premios con los que reconoce a profesionales, entidades y proyectos del sector de las islas, según ha explicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

En esta primera edición se valoró la innovación, la excelencia profesional, el compromiso social y la divulgación en el ámbito de la informática en Baleares, al premiar a los mejores profesionales y empresas de 2025.

Health Tracker es una 'app' desarrollada en colaboración entre el Área TIC Innovación de la Fundación Bit y el Hospital Universitario Son Espases que permite medir los resultados de las prestaciones sanitarias desde la perspectiva del paciente.

A través de cuestionarios de calidad de vida, de control de la enfermedad y de detección de posibles complicaciones en el tratamiento, la 'app' recoge información con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la cura recibida por los pacientes y la incorpora en tiempo real a la historia clínica del Hospital Universitario de Son Espases.

Esta 'app' está amparada bajo un estándar internacional que garantiza "la calidad y usabilidad de los datos", denominada Ichom. Se trata de una metodología global que permite al personal sanitario recopilar, validar y comparar sus datos de resultados de manera eficiente y a escala, para ofrecer análisis que mejoren los resultados de la atención a los pacientes.

El vicepresidente de la Fundación Birt, Sebastián González, ha agradecido al Coeiib este reconocimiento, que pone en valor la trayectoria de un área que, desde hace décadas, "trabaja para mejorar la vida de la ciudadanía a través de proyectos que, aunque muchas veces son invisibles, resultan esenciales para los servicios públicos".

Asimismo, durante la entrega de premios, ha explicado que los desarrollos que se impulsan desde estas áreas técnicas, que a partir de ahora formarán parte de IB Digital, se basan en un principio fundamental, que es el de la gestión impulsada por datos aplicada a la salud. Una estrategia basada en repositorios comunes, fiables y seguros, y en el uso inteligente de los datos para mejorar los servicios públicos y, especialmente, el ámbito de la salud.

"Este proyecto es fruto de la colaboración entre instituciones, profesionales y equipos técnicos, y refleja el compromiso de Fundación Bit con la innovación tecnológica al servicio de las personas", han apuntado.

González ha destacado el reconocimiento al trabajo de los ingenieros y profesionales técnicos, liderados por el jefe de área de TIC Innovación a la Fundación Bit, Xisco Tous, y el director de Innovación y Proyectos en el Hospital Universitario Son Espases, Lluís Alegre, y su equipo.