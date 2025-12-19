Aprobadas las ayudas para la equidad del coste de matricula de los conservatorios municipales de música

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado conceder subvenciones directas a los conservatorios municipales de Manacor, Inca y Felanitx para compensar la diferencia entre el coste de matrícula de las enseñanzas regladas que imparten estos centros y el de los conservatorios de titularidad autonómica.

Según ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, la medida tiene como objetivo garantizar la equidad educativa y facilitar el acceso a la formación musical reglada a todas las familias.

La Conselleria ha reservado un total de 249.000 euros para bonificar los precios de matrícula de los tres conservatorios municipales, de modo que los alumnos asuman el mismo coste que los de los conservatorios autonómicos.

Concretamente, los importes aprobados son 102.090 euros para el Conservatorio Municipal de Música de Manacor, 74.700 euros para el de Inca y 72.210 euros para el de Felanitx.

Estas subvenciones permitirán que las familias abonen un único pago anual equivalente al de los conservatorios de la Comunidad Autónoma.

Los tres conservatorios municipales son centros de referencia en sus comarcas y ofrecen enseñanzas elementales y profesionales de música, con una función clave en la descentralización y la accesibilidad a la formación artística, han destacado desde el Govern.

Además, su existencia evita desplazamientos largos y costes adicionales para las familias, fomentando a su vez el talento local y enriqueciendo el patrimonio cultural.

Dicha actuación responde al interés público de garantizar la igualdad de oportunidades en las enseñanzas artísticas y se enmarca en el compromiso del Govern con la cohesión social y territorial.