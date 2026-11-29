Archivo - Varias personas ejercen su derecho al voto en el colegio electoral- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada electoral ha arrancado este domingo en Baleares con la constitución, sin incidencias destacables, de las 1.275 mesas distribuidas en 377 colegios electorales.

Un total de 870.769 personas podrán votar en las elecciones generales de este domingo en Baleares, unas 42.000 personas más que en los comicios de 2023.

Según los datos de la Delegación del Gobierno en el archipiélago, 38.263 electores del votan por primera vez en las Islas, al haber cumplido la mayoría de edad desde julio de 2023.

Por islas, Mallorca concentra el mayor número de votantes con 679.463 electores, una cifra que fue de 648.237 personas en 2023; seguida de Eivissa con 104.315, hace tres años fueron 98.749; Menorca con 79.274, 74.582 en 2023, y Formentera con 7.717 electores, 7.176 en la última convocatoria.

En cuanto al voto por correo, la Oficina del Censo Electoral ha tramitado 46.619 solicitudes en Baleares, frente a las 36.545 registradas en las elecciones generales de 2023.