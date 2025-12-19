Baleares anota en el tercer trimestre 1,3 millones de viajes de residentes en España

Archivo - Turistas en una playa. - -/ZUMA Wire/dpa - Archivo

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha anotado en el tercer trimestre del año 1,3 millones de viajes de residentes en España, lo que supone un 2,3% del total realizado, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

En cuanto a pernoctaciones, ascienden a 8,2 millones en este periodo, un 2,2% del total.

Los turistas residentes en España dejaron en el archipiélago 721,7 millones de euros con un gasto medio por persona de 533 euros y un gasto medio diario de 87 euros.

Los ciudadanos de Baleares, por su parte, realizaron entre julio y septiembre un millón de viajes con 5,4 millones de pernoctacions, gastándose en total 365 millones de euros.