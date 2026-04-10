Baleares y Canarias pedirán a la UE un tratamiento específico de las ayudas de minimis por su condición insular

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern, Joan Simonet, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, visitan el mercado de Pere Garau. - CAIB

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Baleares y Canarias pedirán de forma conjunta a la Unión Europa (UE) un tratamiento específico de las ayudas de minimis que atienda a la realidad del sector primario en los territorios insulares.

Lo han acordado este viernes el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern, Joan Simonet, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero.

Los responsables autonómicos, aprovechando la visita del segundo a Mallorca, han pactado trasladar a las instituciones europeas la necesidad de establecer un tratamiento diferenciado para ambos archipiélagos en las ayudas de minimis que tenga en cuenta las particularidades estructurales de sus sectores agrario y pesquero.

En este sentido, según ha informado la Conselleria en un comunicado, han coincidido en que los actuales límites establecidos para las ayudas no contemplan que los sectores primarios insulares están formado principalmente por pequeñas explotaciones que tienen una producción vinculada al territorio y limitaciones territoriales y logísticas que les dificultan competir en igualdad de condiciones.

"No pedimos más que nadie, pedimos que se nos trate de forma justa, teniendo en cuenta nuestra realidad. Nuestras explotaciones no compiten en igualdad de condiciones con las grandes producciones del continente, ni por dimensión ni por estructura de costes, y eso debe reflejarse también en el diseño de las ayudas europeas", ha apuntado Simonet.

El conseller, además, ha reivindicado la necesidad de proteger el modelo "basado en la calidad, la proximidad y el valor añadido" que define tanto a Baleares como a Canarias.

Quintero, por su parte, ha defendido que los territorios insulares asumen permanentemente "los sobrecostes derivados de factores estructurales como la lejanía y la fragmentación territorial", motivo que justificaría que la UE adaptara instrumentos como las ayudas de minimis.

"En contextos complejos como el actual, resulta prioritario respaldar a nuestro sector primario, pero los límites actuales de estas líneas de apoyo reducen la capacidad de las administraciones para actuar con la agilidad e intensidad que requieren la agricultura, la ganadería y la pesca para sostener su actividad y seguir siendo viables", ha añadido.

PESCA, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERATIVAS

Durante la jornada de trabajo de este viernes, la segunda que han mantenido los gobiernos de Baleares y Canarias, ambas delegaciones han profundizado en aspectos relacionados con el sector pesquero y agrario.

A primera hora de la mañana han visitado la lonja de Palma, donde ha podido conocer de primera mano el funcionamiento del sistema de comercialización en origen mediante la subasta de pescado, así como el papel de la Organización de Productores Mallorcamar (OPMallorcamar) en la gestión y comercialización del producto.

Durante la visita se ha puesto de relieve el peso de los canales cortos de comercialización, con una fuerte presencia del pescado local en la restauración, lo que contribuye a reforzar el valor del producto y su vinculación con el territorio.

Asimismo, se ha abordado el modelo de cogestión pesquera de Baleares, en el que actualmente participa más del 70% de la flota profesional y que permite adaptar las decisiones a la realidad del territorio y garantizar la sostenibilidad de las pesquerías.

Posteriormente la delegación ha visitado el mercado de Pere Garau, que ha sido puesto como ejemplo de canal de venta directa y de proximidad.

Tras reunirse en el Consolat de Mar con la presidenta del Govern, Marga Prohens, se han trasladado hasta la cooperativa Camp Mallorquí, donde han analizado el papel de este modelo en la vertebración del sector agrario y la comercialización de productos locales.

También han tratado asuntos como la gestión del agua de riego, la optimización de recursos en un contexto de escasez hídrica y el desarrollo de proyectos de valor añadido vinculados a productos como la almendra o la algarroba.

La agenda institucional finalizará con la visita a Terracor (Petra), un modelo de producción, distribución y comercialización de producto local que integra también una vertiente experiencial con la que se busca reforzar la conexión entre el sector primario, el territorio y el consumidor.