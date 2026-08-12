Pendientes de la desescalada: miles de personas regresan a sus hogares tras presenciar el eclipse

Decenas de personas durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 está monitoreando el regreso de la ciudadanía a sus hogares después de que hayan presenciado el eclipse solar total en diferentes puntos de Baleares.

Se está produciendo, según ha indicado sobre las 22.30 horas el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, una desescalada "más o menos masiva" tanto por mar como por tierra.

"Las personas que estaban en las zonas oficiales de observación o en entornos naturales están volviendo a sus casas", ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la cuarta y última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en la que se ha decidido rebajar al nivel operativo uno el Plan Eclipbal.

La operación retorno, por el momento, se está produciendo de forma "escalonada", lo que está facilitando la labor de los servicios de emergencias a la hora de "gestionar los flujos y absorber los tránsitos con densidad elevada".

Salvo una pequeña incidencia en el túnel de Sa Mola --el que une Sóller y el Port de Sóller--, en el que la saturación de vehículos ha provocado que se tuvieran que detener en su interior, y otros de escasa entidad en Menorca, Eivissa y Formentera, no se han producido "elementos de distorsión en las carreteras".

Desde el 112 seguirán pendientes las próximas horas del proceso de desescalada hasta cerciorarse que, en la medida de lo posible, todo el mundo que se haya desplazado para observar el eclipse pueda regresar a casa sano y salvo.

Aunque ya no hay ningún tipo de restricción a la movilidad ni cortes en las carreteras, alrededor de un millar de efectivos siguen desplegados en diferentes puntos de control.

"El operativo no ha terminado, lo hará cuando todo el mundo esté en sus puntos de regreso. Mantenemos una ventana operativa hasta la medianoche, cuando acabaremos de valorar la situación de aquellos puntos que han agrupado a más personas", ha subrayado el director general de Emergencias e Interior.

NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AEROPUERTOS

Aena, a través de la Delegación del Gobierno en Baleares, ha comunicado en la última reunión del Cecopi que los aeropuertos han funcionado con normalidad durante toda la jornada.

"Las medidas de anticipación han permitido absorber la llegada temprana de los viajeros, que han podido coger sus vuelos con normalidad teniendo en cuenta que debían prever un tiempo extra para sus desplazamientos", ha explicado Gárriz.

En los puertos, ha añadido, la normalidad también "ha sido la tónica" predominante durante una jornada en la que miles de embarcaciones han salido a navegar.

Con todo ello, el director general ha concluido que los incidentes en materia de movilidad que se han producido a lo largo de todo el día han sido "los esperados" y que, por lo tanto, el dispositivo ha sido satisfactorio.

"Nos congratulamos por el esfuerzo realizado por parte de todos. Ha sido un éxito de la sociedad balear, de los que vivimos aquí y de los que han venido de fuera", ha celebrado.

Han sido los "muchos meses" de planificación y de explicaciones acerca del dispositivo los que han permitido "tener un nivel de información y concienciación para vivir con disfrute una evento natural de una magnitud extraordinaria".