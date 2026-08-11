Cortes de tráfico, zonas de observación y refuerzo de efectivos: Baleares está lista para vivir un eclipse seguro

Archivo - Un coche de emergencias en la Serra de Tramuntana, a 10 de marzo de 2023, en Sóller, Mallorca, Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades han desplegado para este miércoles 12 de agosto, cuando se producirá el eclipse solar total, un amplio operativo de seguridad que incluye restricciones y cortes al tráfico en distintos puntos de Baleares.

También se han seleccionado una treintena de puntos habilitados para que la ciudadanía que lo desee pueda observar el fenómeno astronómico con todas las garantías de seguridad.

Para garantizar el cumplimiento de estas normas y estar listos para cualquier tipo de incidencia se ha diseñado un despliegue especial de policías, militares, sanitarios o bomberos.

Estas son las principales restricciones, las zonas habilitadas y los operativos especiales que las autoridades han concretado a medida que se acercaba el día del eclipse:

LA SERRA DE TRAMUNTANA, BLINDADA

Las principales restricciones y cortes de tráfico se darán en la Serra de Tramuntana, dado que se cerrarán los accesos a través de la carretera Ma-10, que recorre este enclave montañoso de norte a sur.

Junto a esta, otra veintena de vías que dan acceso a miradores, calas y puntos con una previsión de elevada afluencia también se cerrarán al tráfico rodado. Sobre ellas se establecerá una especial vigilancia para garantizar el cumplimiento de la norma.

Las carreteras que dan acceso a todos estos espacios estarán monitorizadas y controladas desde el día antes del eclipse. El miércoles los cortes se prolongarán de 15.00 a 21.00 horas, aunque se podría adelantar en función del control que se haga de los accesos.

Todas las restricciones prevén excepciones para residentes, servicios esenciales, transporte público y aquellos desplazamientos debidamente justificados, de acuerdo con las condiciones establecidas por cada administración competente.

Las personas que trabajen, se alojen o acudan a algún establecimiento de restauración de la Serra de Tramuntana en vehículo privado el día del eclipse solar podrán acceder si disponen de un documento que acredite esta circunstancia. En el caso de los desplazamientos para ir a restaurantes o bares, también tendrán que demostrar que disponen de suficientes plazas de aparcamiento.

Los servicios de transporte discrecional para establecimientos públicos tendrán que disponer de reserva y solo podrán llevar o recoger a las personas que hayan reservado, es decir el vehículo no podrá estacionar en el transcurso de un evento.

Los trabajadores de los establecimientos situados en las áreas afectadas por las restricciones tendrán que presentar el contrato de trabajo, el certificado de empresa o las nóminas.

LOS CORTES EN LA PLAYA DE PALMA

El Ayuntamiento de Palma, por su parte, ha decidido cerrar los accesos a la Playa de Palma en vehículo privado, pero se podrá llegar andando, en bicicleta o en transporte público, motivo por el cual se reforzarán las frecuencias de buses.

La primera línea de playa estará cerrada desde las 09.00 horas y las salidas de la autopista, a partir del mediodía. Las únicas personas a las que se permitirá el acceso son residentes y trabajadores de la zona, clientes de establecimientos que tengan aparcamiento privado y personas que tengan que asistir a algún centro sanitario o tengan algún familiar en una 'escoleta' o residencia.

El Ayuntamiento de Palma ha creado un sistema de registro mediante un código QR para autorizar el acceso a los colectivos afectados, como es el caso de los trabajadores.

Además de las restricciones de acceso a la Playa de Palma, las zonas de Na Burguesa y el castillo de Bellver estarán cerradas al público durante la jornada.

Más allá de la capital, otros municipios de Baleares se han preparado para afrontar el eclipse con garantías de seguridad. Calvià, Llucmajor, Es Mercadal, Maó, Eivissa o Sant Antoni, entre muchos otros, han preparado restricciones en zonas en las que se prevé que puedan producirse aglomeraciones.

LAS ZONAS DE OBSERVACIÓN

El Govern, en colaboración con los diferentes sectores implicados en la planificación del eclipse, ha habilitado 26 zonas oficiales de observación.

Se han seleccionado en base a su visibilidad, accesibilidad, capacidad de acogida, disponibilidad de aparcamientos y posibilidad de intervención de los servicios de emergencia. No son los lugares desde donde mejor se verá el fenómeno, pero sí de los más seguros.

En Mallorca, los puntos habilitados son el circuito de Son Matamoros, la Playa de Palma, la ronda de Porreres, la playa de Santa Ponça, los campos de fútbol de Algaida y de Pina, la zona comprendida entre Maioris y Tolleric y el aparcamiento, el propio Maioris y el aparcamiento de la MA-3220.

En Menorca son Cala en Bosch, Cala Blanca, la calle des Tamarells (Es Mercadal), Son Blanc, la playa de Son Bou, la avenida Los Delfines (Ciutadella), el paseo marítimo de Maó, la cala de Talis y la playa de Sant Tomàs.

En Eivissa, en la Costa de Sant Antoni de Portmany, en Cala Tarida, en Sa Pedrera y Port d'es Torrent, en Cala Conta, en Cala Vedella y en Cala Gració. En Formentera, en el Estany des Peix y en Es Arenals.

También se han habilitado zonas específicas para que los expertos y los equipos científicos puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones y sin la interferencia de los visitantes.

REFUERZO DE SEGURIDAD Y SANITARIO

Todas estas restricciones se podrán poner en marcha gracias a un refuerzo de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, desde las policías locales hasta la Policía Nacional y la Guardia Civil. También participarán bomberos, voluntarios de Protección Civil y hasta una sección militar del regimiento Palma 47.

Estos últimos, por ejemplo, realizarán patrullas a pie y motorizadas en las zonas de Estellencs, Banyalbufar, Deyá, Valldemossa, Escorca y Fornalutx. Su objetivo, llevar a cabo labores de presencia, vigilancia y disuasión.

La Guardia Civil desplegará efectivos de prácticamente todas sus especialidades, desde la Agrupación de Tráfico hasta el Seprona, pasando por el Servicio Marítimo, los GEAS y los grupos de drones.

El Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), por su parte, tendrá operativos cerca de 200 efectivos, entre bomberos forestales y agentes de Medio Ambiente, para evitar incidentes en una jornada en la que el riesgo de incendios será elevado.

Una veintena de embarcaciones del Servicio de Vigilancia, Inspección y Control del Litoral, por su parte, se ocuparán de garantizar la seguridad en alta mar, donde se espera una elevada concentración de personas.

También se reforzarán los hospitales y los centros de salud de todo el archipiélago. Para el miércoles y los días sucesivos se desplegarán 160 profesionales extra, entre atención primaria, centros hospitalarios y el SAMU 061.