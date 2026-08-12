Primeros cierres de aparcamientos y cortes de carreteras en Baleares por el eclipse

Archivo - Un coche de emergencias en la Serra de Tramuntana, a 10 de marzo de 2023, en Sóller, Mallorca, Baleares (España). La borrasca Juliette en Baleares ha dejado importantes cantidades de lluvia y nieve que han provocado interrupciones intermitentes- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 (EUROPA PRESS)

Los aparcamientos de cala Banyalbufar, cala Estellencs, cala Tuent y sa Calobra ya están llenos y cerrados debido a la elevada afluencia de personas y vehículos para observar el eclipse solar total de este miércoles.

También se ha avanzado el cierre de varias carreteras de la isla, según ha informado en redes sociales la Dirección General de Emergencias.

En concreto, está cortada la Ma-10 desde Andratx hasta Valldemossa. Esta carretera estaba previsto que se cerrara a las 15.00 horas, pero antes de las 13.00 horas ya ha quedado restringida al tráfico a causa de la gran afluencia de vehículos.

De este modo, el acceso desde Andratx a la Ma-10 está cortado y en Valldemossa se desvía la circulación hacia Sóller y Deià. También están cerrados los accesos a Cala Tuent y sa Calobra, cuyos aparcamientos están llenos.

Igualmente, ya están cerrados los accesos al Port des Canonge y al Port de Valldemossa, así como al Cap de ses Salines. También están cortadas las carreteras de Andratx a Sant Elm, al Puig de Randa y la carretera de ses Salines hasta el aparcamiento de es Trenc.

En Calvià, el Ayuntamiento ha informado del corte al tráfico desde la plaza Sant Ponsa hasta la calle Lisboa. Se mantendrá una unidad en este punto hasta la finalización del eclipse.

En Menorca, está restringido el tráfico en Punta Nati desde las 08.00 horas, tal y como estaba previsto, y se ha cerrado el acceso al cabo de Cavalleria. Por el momento, en Eivissa y Formentera no hay cortes de carreteras.

En Eivissa está cortado el acceso a cala d'Hort y Formentera, por el momento, no hay cortes de carreteras.

Por su parte, el Ayuntamiento de Esporles ha informado de, ante la alta afluencia prevista, del corte de la Ma-10 --la carretera de la Serra de Tramuntana-- en dirección a Banyalbufar en las inmediaciones de Ses Mosqueres. El Consistorio ha recomendado a la ciudadanía no dirigirse a esta zona y evitar desplazamientos innecesarios. También está ya cerrado el aparcamiento de Cala d'Hort, en Eivissa.

Baleares afrontará este miércoles 12 de agosto, día del eclipse solar total, una jornada de máxima presión sobre el territorio que las autoridades tratarán de contener con restricciones de movilidad y medidas de seguridad.

El archipiélago será uno de los lugares más privilegiados para observar el que se prevé que se convierta en uno de los fenómenos astronómicos del siglo, que arrancará alrededor de las 19.35 horas.