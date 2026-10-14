Baleares pide en Bruselas suspender o flexibilizar la regla de minimis para compensar la insularidad

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la comisaria para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. - CAIB

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado a la vicepresidenta primera de la Comisión Europea y comisaria para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, la flexibilización o suspensión de la regla europea de minimis para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad que asumen las empresas de las Islas y permitir que puedan competir en igualdad de condiciones con las del continente.

La presidenta ha trasladado esta reivindicación durante una reunión mantenida en Bruselas, junto con la directora general de Economía, Catalina Barceló, en el marco de la Semana Europea de las Regiones, que el Govern aprovecha un año más para defender las principales reivindicaciones de la agenda balear ante las instituciones europeas, según ha indicado el Ejecutivo en un comunicado.

Cabe recordar que, actualmente, la regla europea de minimis limita a 300.000 euros las ayudas que pueden recibir las empresas durante un período de tres años.

En el caso de las Islas, esta limitación restringe los instrumentos disponibles para compensar los sobrecostes de la insularidad, como los incentivos fiscales previstos en el régimen especial (REB).

Según ha explicado la presidenta, esta normativa impide compensar de forma efectiva las desventajas estructurales que asumen las empresas insulares y constituye uno de los principales obstáculos para avanzar en la reindustrialización, la diversificación y la transformación del modelo económico del archipiélago.

Además, Prohens ha defendido la petición de suspensión temporal de la regla de minimis debido al actual contexto de inestabilidad internacional, marcado por el encarecimiento de los hidrocarburos y las consecuencias de las tensiones comerciales internacionales, que pueden agravar los sobrecostes que ya asumen las empresas insulares.

Prohens ha recordado que se trata de una reivindicación que el Govern mantiene desde el inicio de la legislatura y que ya defendió en enero de 2024 ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones.

Asimismo, ha remarcado que es una demanda compartida con la sociedad civil de las Islas, recogida en el documento Uniendo fuerzas para superar las dificultades, que le fue entregado en 2023.

Durante la reunión, la presidenta también ha expuesto los avances del estudio adjudicado por el Govern a la consultora PricewaterhouseCoopers para evaluar los sobrecostes de la insularidad y disponer de datos que permitan fundamentar esta reivindicación ante las instituciones europeas.

La presidenta ha valorado positivamente la reunión y ha destacado que Teresa Ribera, como comisaria responsable de competitividad, se ha mostrado sensible al planteamiento del Govern y ha expresado su predisposición a tener en cuenta esta reivindicación en futuras revisiones de la normativa europea sobre ayudas de estado.

Prohens ha asegurado que el Govern continuará trabajando ante las instituciones europeas para que la insularidad sea reconocida y compensada de forma efectiva y para que las empresas de Baleares cuenten con las mismas oportunidades para competir, crecer y generar actividad económica.