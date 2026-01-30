Baleares registra un superávit de 130 millones de euros a finales de noviembre de 2025, un 0,28% del PIB

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar, a 11 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Baleares registró un superávit de 130 millones de euros a finales de noviembre de 2025, lo que equivale al 0,28% del producto interior bruto (PIB), según datos del Ministerio de Hacienda.

Esto supone un retroceso respecto al mismo mes de 2024, cuando el superávit del archipiélago era de 298 millones de euros, el equivalente al 0,67% del PIB.

El conjunto de las administraciones regionales registraron un superávit de 3.406 millones de euros, el 0,20% del PIB. El aumento de los ingresos en un 3,8% elevaron los recursos a los 248.118 millones, situándose 1,9 puntos porcentuales por debajo del crecimiento del gasto, que creció un 5,7%, hasta alcanzar los 244.712 millones.

Los impuestos crecieron un 7,2% hasta los 97.803 millones. Dentro de ellos, los impuestos sobre la producción y las importaciones alcanzaron la cifra de 21.291 millones.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio se incrementaron en un 6% hasta situarse en un total de 73.632 millones, de los cuales 63.792 millones corresponden a las entregas a cuenta realizadas por el Estado, con un aumento del 9,9%. Los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital alcanzaron los 2.880 millones de euros.

Las transferencias entre administraciones públicas ascendieron a 129.684 millones y, del importe anterior, las transferencias recibidas del Estado por el sistema de financiación alcanzó los 95.349 millones.

Al mismo tiempo, los ingresos obtenidos del resto de recursos se situaron en 20.252 millones de euros, con un descenso del 0,8% respecto a noviembre de 2024.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados creció un 2,9% hasta situarse en 97.590 millones. Los consumos intermedios aumentaron un 5,9% hasta situarse en 39.960 millones y las subvenciones se situaron en 4.698 millones, cifra superior en un 14% a la del mismo periodo de 2024. Por su parte, los intereses se incrementaron un 6,5% hasta 7.064 millones.

Las transferencias sociales en especie se elevaron en un 4,2%, lo que supone 1.402 millones más, hasta los 35.086 millones. En esta rúbrica se recoge el gasto en farmacia con un incremento del 3,9%, (489 millones más) hasta 13.163 millones, los conciertos de asistencia sanitaria con un incremento del 7,1% (440 millones más) hasta 6.618 millones, y los conciertos educativos con un aumento del 3,9%, (283 millones más), hasta 7.572 millones.

Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie aumentaron hasta los 5.337 millones. Finalmente, la inversión alcanza los 17.909 millones.

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Por su parte, siempre según Hacienda, el déficit de la administración central se situó en 30.117 millones de euros en noviembre de 2025, inferior en un 22,6% al del mismo periodo de 2024, con 38.895 millones.

Con motivo de las graves inundaciones provocadas por la dana se registró un gasto de carácter extraordinario, de acuerdo con la información disponible, de 3.146 millones, de los cuales 1.885 millones son transferencias finalistas a la administración local.

Hasta noviembre de 2025 el Estado registró un déficit equivalente al 1,83% del PIB, situado en 30.917 millones, inferior en un 18,9% al de 2024, con 38.107 millones.

Este resultado se ha visto afectado por la liquidación definitiva del sistema de financiación de las comunidades autónomas y corporaciones locales correspondiente al ejercicio 2023, practicadas en julio de 2025, suponiendo un aumento de déficit para el Estado de 13.627 millones respecto al anterior ejercicio.

Por su parte, los organismos de la administración central registraron un superávit de 800 millones, mientras que en 2024 tuvieron un déficit de 788 millones. Esta evolución se debe al impacto del gasto extraordinario derivado de la catástrofe de la dana, por importe de 506 millones en este ejercicio, frente a los 4.074 millones de 2024, que se recogieron en las cuentas del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

LA SEGURIDAD SOCIAL

Los fondos de la Seguridad Social a finales de noviembre de 2025 registraron un superávit de 8.505 millones, superior en 4.028 millones al resultado del ejercicio anterior, que ascendía a 4.477 millones. En términos de PIB el superávit de la Seguridad Social se situó en el 0,50%.

Se puede observar un crecimiento de los ingresos del 7,8%, especialmente en el comportamiento de las cotizaciones con un crecimiento del 6,9%, frente al aumento registrado en los gastos de un 6,1%.

En enero de 2023 se inició la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que consiste en una cotización adicional finalista aplicable en todos los regímenes y en todos los supuestos en los que se cotice por la contingencia de jubilación, que no será computable a efectos de prestaciones y que se destinará al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En 2025, esta cotización adicional fue de 0,8 puntos porcentuales, mientras que en 2024 fue de 0,7 puntos porcentuales.

Por otro lado, las pensiones se revalorizaron en un 2,8% con carácter general y en un 9% en el caso de las pensiones no contributivas y del ingreso mínimo vital (IMV).

El sistema de Seguridad Social registró en el undécimo mes de 2025 un superávit de 6.172 millones, el 0,37% del PIB, frente al superávit de 0,14% de noviembre de 2024.

Los recursos ascendieron a 210.342 millones, un 8,1% superiores a los de 2024, destacando el aumento en un 7,1% de las cotizaciones sociales.

El número de afiliaciones en el Sistema en media mensual de todos los regímenes creció un 2,5% respecto a noviembre de 2024. Por su parte, el gasto se situó en 204.170 millones, lo que corresponde en gran medida con el gasto en pensiones, que ha crecido un 5,9% hasta 168.273 millones.

Al igual que ya ocurrió en años anteriores, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) obtuvo un superávit de 2.018 millones, superior en un 4,4% al de 2024, que fue de 1.933 millones. El Figasa presnetó un superávit de 315 millones, frente a los 326 millones de superávit registrados en el mismo periodo de 2024.

DATOS AGREGADOS

El déficit consolidado de la administración central, comunidades autónomas y Seguridad Social del mes de noviembre en términos de contabilidad nacional, se sitúa en el 1,08% del PIB equivalente a 18.206 millones de euros. Si se excluye el impacto de la DANA, estimado en 4.502 millones, el déficit se reduce al 0,81% del PIB, esto es, 13.704 millones de euros.

En ambos casos, el resultado mejoró respecto al 1,70% del PIB registrado en el mismo periodo de 2024. En términos de importe, el déficit excluyendo el impacto dana registró un descenso del 40,3% respecto al mismo periodo de 2024.