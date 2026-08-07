Biólogos alertan de que la gran afluencia de embarcaciones el día del eclipse puede poner en riesgo la posidonia

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PALMA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Marilles y el GOB Mallorca han alertado del grave impacto que puede tener una gran afluencia de embarcaciones en el mar balear el día del eclipse, el 12 de agosto, especialmente, sobre la posidonia oceánica.

El principal riesgo, según ha explicado a Europa Press la bióloga de la Fundació Marilles Raquel Vaquer, es que las embarcaciones no encuentren lugares adecuados para fondear y lo acaben haciendo sobre las praderas de posidonia.

En este sentido, el presidente del GOB, Joan Moranta, ha considerado que si el día del eclipse falta espacio adecuado para fondear, las embarcaciones "lo harán donde puedan". Para el biólogo, el efecto de las anclas sobre la posidonia podría ser "bastante grave".

Esta práctica es ilegal debido al deterioro que causan las anclas en esta planta que, ha recordado Vaquer, tiene un crecimiento "muy lento", de aproximadamente un centímetro por año.

"Una barca de 15 metros puede dejar una clapa que tarde cinco años en recuperarse en condiciones óptimas", ha advertido la bióloga, agregando que estas condiciones normalmente no se dan porque "al día siguiente fondea otra barca".

Además de la posidonia, ha explicado que en zonas que en principio parece que hay arena, también puede haber praderas de 'Cymodocea nodosa', una planta marina protegida recientemente por el Gobierno de España.

En este sentido, según Vaquer, es "bastante probable" que embarcaciones fondeen sobre estas praderas y puedan arrancar las plantas que "también son muy importantes para mantener los ecosistemas".

RUIDOS Y VERTIDOS

Una mayor afluencia de embarcaciones en el mar balear el 12 de agosto supondrá también más contaminación acústica y más riesgo de que haya vertidos incontrolados de aceite, aguas sucias o gasoil, así como contaminación por plásticos y residuos.

Según Vaquer, el ruido de los barcos afecta a diferentes especies, entre ellas los cetáceos, que usan el sonido como principal medio de comunicación. "A los delfines y ballenas es a los que más molesta esta contaminación acústica", ha añadido.

La bióloga ha señalado también que el hecho de que tantas personas disfruten del eclipse en el mar supondrá que haya más residuos que de forma accidental puedan caer al mar.

Igualmente, ha matizado que todo lo mencionado anteriormente son "los riesgos potenciales". "No podemos saber qué pasará, si la gente cumplirá la normativa o si será negativo para nuestros ecosistemas", ha dicho.

Para Moranta, el riesgo de que más residuos de lo habitual acaben en el mar dependerá del civismo de las personas. Por ello, ha defendido que hay que ser cuidadosos en ese aspecto, especialmente en un día en el que habrá tanta gente.

CONTROL EN EL MAR

"La masificación siempre tiene consecuencias negativas en muchos ecosistemas marinos y si hay una masificación muy elevada en un momento muy concreto, aumentan los riesgos que pueda haber de que se lleven a cabo actividades irregulares", ha alertado la bióloga de Marilles.

En este sentido, Vaquer ha considerado que las administraciones han puesto "bastantes limitaciones en tierra pero en el mar no". "A veces se piensa en el mar como si fuera un espacio solo de ocio, pero son ecosistemas vivos que se necesitan conservar", ha reivindicado.

De su lado, el presidente de los ecologistas ha indicado que "es difícil" poner límites de circulación en el mar. No obstante, ha considerado que ha faltado previsión, teniendo en cuenta que muchos navegantes se concentrarán en los mismos puntos.

SERVICIO DE VIGILANCIA DEL GOVERN

El Servicio de Vigilancia de la Posidonia del Govern desplegará un operativo especial ante la elevada concentración de embarcaciones que se prevé durante toda la tarde y la noche del 12 de agosto.

El operativo se intensificará ya en los días previos al eclipse y reforzará especialmente la vigilancia en Ciutadella, Sóller, Andratx, la Colònia de Sant Jordi y la costa oeste de Eivissa, zonas donde se prevé una mayor concentración de embarcaciones.

El Servicio de Vigilancia llevará a cabo una campaña de información directa con los patrones para recordar la necesidad de fondear de forma respetuosa y evitar que las anclas y las cadenas impacten sobre las praderas de posidonia.

También informarán sobre los sistemas de fondeo respetuoso disponibles y coordinarán su actuación con las embarcaciones de Reservas Marinas, Espacios Naturales y Agentes de Medio Ambiente para garantizar una respuesta unificada ante cualquier incidencia ambiental detectada.