Buscan a dos hombres como supuestos autores de una agresión en Magaluf

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil busca a dos hombres como supuestos autores de una agresión a otras dos personas, una de las cuales ingresó en el hospital en estado crítico, en Magaluf (Calvià).

Los hechos sucedieron a las 05.42 horas de este domingo en la parte trasera de un hotel de esta localidad turística ubicado en la calle Greco.

Los servicios de emergencias recibieron un aviso informando de que se estaba produciendo una pelea en el lugar. Cunado llegaron tanto los sanitarios del SAMU 061 como los agentes del Instituto Armado se encontraron a dos hombres heridos.

Uno de ellos, según han indicado fuentes próximas a la investigación, tiene 47 años, es de nacionalidad española y fue ingresado en estado crítico en el Hospital Universitario de Son Espases. El otro tiene 59 años, también es español, es vigilante de seguridad privada y está hospitalizado en el mismo centro con pronóstico grave.

Los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Calvià se han hecho cargo de las pesquisas. Por el momento, una de las hipótesis que barajan es que se produjera la pelea en las inmediaciones del establecimiento turístico y que el vigilante, al tratar de mediar en la trifulca, acabara también herido.

Las pesquisas apuntan a dos hombres como los supuestos autores de la agresión, quienes están siendo buscados por los agentes.