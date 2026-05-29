Cae una banda de ladrones de casas que había generado gran alarma social en varios pueblos de Mallorca

Guardia Civil detiene a cuatro personas por su implicación en una veintena de robos en viviendas en Mallorca. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras de numerosos robos en viviendas unifamiliares a lo largo de toda la isla de Mallorca.

La detención se ha realizado en el marco de la operación 'Goodboy' y ha sido llevada a cabo conjuntamente por la Sección de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Área de Investigación del Pont d'Inca, según han informado en un comunicado.

El grupo criminal estaba especializado en asaltar viviendas en municipios como Campos, Marratxí, Bunyola, Santa Maria, Santa Eugènia, Sant Joan, Vilafranca y Porreres.

La banda había generado una notable alarma social, especialmente entre los vecinos de Campos y Santa Eugènia.

Los detenidos mantenían siempre un patrón idéntico de actuación. Según el relato de los agentes, actuaban a plena luz del día, asaltaban viviendas aisladas tras forzar puertas o ventanas, iban ataviados con guantes y pasamontañas y su objetivo principal eran joyas y dinero en efectivo. Además se desplazaban en vehículos de alquiler para evitar ser identificados.

En el marco de esta investigación, la Guardia Civil detectó este mismo jueves la presencia de los sospechosos tras cometer un robo en Bunyola, donde lograron hacerse con una gran cantidad de joyas.

De inmediato, el Centro Operativo Complejo (COC), coordinó un importante despliegue policial en el que participaron patrullas de seguridad ciudadana de varias localidades, agentes de Tráfico y los propios investigadores, creando un cerco para evitar la fuga de los autores.

El dispositivo culminó en la carretera de Manacor, donde los agentes interceptaron el vehículo y sorprendieron in fraganti a los cuatro individuos. Justo antes de la interceptación, la banda acababa de perpetrar otro robo en la localidad de Sant Joan.

En el momento del arresto, los detenidos portaban las joyas sustraídas en los robos de Sant Joan y Bunyola, además de otras piezas de valor cuya procedencia se está investigando para localizar a sus legítimos propietarios.

A los arrestados, de edades comprendidas entre los 23 y 26 años, todos ellos residentes en Mallorca, se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal y delito continuado de robo en casa habitada. La operación continúa abierta con el fin de esclarecer si están implicados en otros asaltos similares en la isla.

Está previsto que los arrestados pasen este viernes a disposición del juzgado de Manacor.