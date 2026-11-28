PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos al Congreso por Baleares dedicarán esta jornada de reflexión a hacer deporte, comprar en el mercado, preparar una pella, pasear y descansar rodeados de familia y amigos.

El candidato 'popular', José Vicente Marí Bosó, aprovechará este sábado para hacer deporte y estar con su familia y amigos, mientras que la candidata socialista, Francina Armengol, descansará y pasará el día en familia, y la cabeza de lista de Vox, Maribel Cerezo disfrutará de una comida familiar. En el caso de la candidata de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, pasará el día en Manacor rodeada de familia y amigos.

Según han informado los diferentes partidos, Marí Bosó comenzará el día haciendo deporte, con una salida a caminar por playa d'en Bossa, y se acercará a la plaza del Parque para saludar y compartir un rato con los amigos.

El resto del día lo dedicará a estar con la familia, a la que reconoce que "les debe muchas horas" dada la intensidad de la campaña en las últimas semanas, y preparará una paella. También descansará y preparaá la jornada de votaciones.

De su lado, la socialista Francina Armengol, como hace habitualmente, acudirá al Mercat de l'Olivar de Palma por la mañana. Igualmente, dedicará el sábado a descansar y a estar con la familia tras 15 días de campaña electoral.

Mientras, Maribel Cerezo (Vox) pasará la jornada con su hijo y su marido, con una comida en familia. También paseará con su perro. "Nada recarga más las pilas antes la jornada histórica que nos espera que la cercanía de los míos", ha subrayado, según han trasladado desde su partido.

En el caso de la candidata de Ara Més-Front Ampli, pasará la jornada de reflexión descansando acompañada de familia y amigos en Manacor. Por la mañana desayunará en un establecimiento emblemático y, por la tarde, se reunirá con amistades de toda la vida.

Un día similar pasarán los candidatos al Senado por Mallorca. En el caso del 'popular' Sebastià Sagreras, dedicarà casi todo el sábado a estar con su mujer y sus hijos y a visitar a sus padres después de unas semanas de campaña electoral.

Además, almorzará en el huerto con sus amigos, lo que es una cita "casi obligatoria" cada sábado con la que llevaba semanas sin poder cumplir.

La candidata de Acord de Progrés al Senado por Mallorca, Catalina Cladera, aprovechará para ir a comprar, pasear por Sa Pobla y, si hace buen tiempo, saldrá a caminar o hacer alguna excursión.