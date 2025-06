CCOO denuncia dificultades en la contratación de personal del servicio programado del 061 en Baleares

USAE alerta que el servicio de ambulancias está "al borde del colapso" y no descarta reactivar la huelga

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha denunciado públicamente dificultades en la contratación de personal en la empresa pública de Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib), en concreto, la situación "preocupante" que afecta al personal del servicio programado del 061.

Según han expuesto en un comunicado este miércoles, el personal del servicio de transporte sanitario no urgente, en su mayoría trabajadores de la Península, no podrá optar a la bolsa de empleo ni a futuras ofertas laborales por no disponer del certificado de catalán.

La situación, ha subrayado CCOO, se solucionaría "fácilmente" si Gsaib reconociera la titulación sanitaria de estos profesionales, ya que la normativa establece que el personal sanitario no está obligado a acreditar el certificado lingüístico.

El personal de los servicios programados posee la titulación oficial de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) pero, según han criticado, la empresa se niega a reconocerla y los clasifica "erróneamente" como Técnicos de Transporte Sanitario (TES), "limitando gravemente" sus derechos laborales y opciones de promoción.

Además, el sindicato ha advertido que ya se sufre un "grave déficit" de personal que obliga a cubrir numerosas guardias con horas extras. En este contexto, CCOO no entiende cómo "se siguen imponiendo trabas en lugar de facilitar la consolidación de plantillas estables y permanentes".

Con todo, han exigido a Gsaib una solución urgente que pase por el reconcomiendo oficial de la titulación de este personal y por la eliminación de "barreras" que, a su parecer, impiden reforzar y estabilizar el sistema de emergencias sanitarias de las Islas.

SERVICIO "AL BORDE DEL COLAPSO"

También el sindicato USAE ha advertido que el servicio de ambulancias está "al borde del colapso" ante la "nefasta" gestión, organización y previsión de Gsaib.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que se mantiene una gestión continuista con el anterior Govern que, a su criterio, se caracteriza por la "dejadez, desorganización y falta de criterio y diligencia" por parte del equipo de trabajo.

Desde su creación, han criticado, la empresa pública acumula "un sinfín de denuncias, ya sea por realizar contratos de forma fraudulenta o por su mala administración".

Según el sindicato, Gsaib es "incapaz" de adoptar decisiones para regular temas como los salarios, categorías profesionales, movilidades y traslados, promociones o contrataciones.

Esta última cuestión, han asegurado, ha provocado que el Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) no participe en el procedimiento de contratación "ilegal" que la empresa del SAMU 061 "tenía instaurado de forma totalmente fraudulenta".

Como ejemplo de la mala gestión, han subrayado, en el mes de mayo en Mallorca se ha pagado medio millón de euros en horas extras, una situación similar en el resto de islas.

En esta línea, el delegado de USAE de Gsaib en Mallorca, José Ramón Cerdó, ha expuesto que las guardias extraordinarias se han disparado por la falta de contratación. "A fecha de hoy llevamos 130 guardias extras, acumulando los trabajadores 1.560 horas, incrementando así el exceso de horas de trabajo, superando, en algunos casos, el máximo legal permitido", ha indicado.

Por su parte, el delegado de USAE de la empresa en Ibiza y Formentera, José Manuel Maroto, ha asegurado que los trabajadores del servicio de urgente en las Pitiusas acumulan 73 guardias extras con un total de 1.020 horas extras, y el servicio de programados acumula 31 guardias extras con 372 horas.

"En este caso, no ha sido mayor la demanda debido al pésimo estado de la flota de ambulancias; debemos tener en cuenta que se han suspendido numerosos servicios a la población por falta de vehículos. De no haber sido así, el número de horas hubiese sido muchísimo mayor", ha advertido.

En Menorca, según la delegada de USAE de Gsaib en la Isla, Marina Sánchez, la situación es "muy preocupante" ya que en el servicio de urgente se han realizado 50 guardias extras, acumulando un total de 1.139 horas extras, y en el servicio de programados se acumulan 33 guaridas extras, con un total de 306 horas.

Además, según Sánchez, la situación se agravará en breve debido a la proximidad de las fiestas patronales de Sant Joan, dando inicio a todas las fiestas populares de Menorca, que se concentran en verano.

Por todo ello, el sindicato ha exigido a la consellera de Salud, Manuela García, y al director general del IBSalut, Javier Ureña, que solucionen la "desastrosa gestión" y que inicien la apertura de la bolsa única de contratación.

USAE lleva solicitando esta última cuestión desde la creación de la empresa pública de ambulancias, así como el resto de reivindicaciones que el Govern se comprometió a realizar a principios de año, tras la desconvocatoria de la huelga realizada. Así, no han descartado volver a reactivar otra huelga en las ambulancias del SAMU 061 si "la situación no cambia".