CCOO reclama medios y planificación para evitar el desgaste de los trabajadores de Salvamento Marítimo en Baleares

Archivo - Salvamar Shaula, embarcación de Salvamento Marítimo con base en Cariño (A Coruña), en imagen de archivo de 2025. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado más medios y una mejor planificación para evitar la situación de desgaste que sufren los trabajadores de Salvamento Marítimo en Baleares.

El sindicato, en un comunicado, ha alertado que la falta de recursos mantiene "al límite" a los trabajadores, quienes no pueden llevar a cabo las operaciones de rescate de forma adecuada.

El hecho de que, pese a las advertencias, los medios materiales y humanos no sean acordes al aumento de las intervenciones en aguas de Baleares durante los meses de verano es "un despropósito" que se lleva repitiendo varios años, por lo que "ya no puede considerarse excepcional".

Para hacer frente al rescate de migrantes en el mar y atender a las numerosas embarcaciones de recreo durante la temporada estival existe un grupo reducido de trabajadores que, coordinados desde el Centro de Coordinación de Salvamento de Palma, responde de forma continuada a las emergencias que se producen en estas fechas, ha explicado CCOO.

Esta situación lleva "al límite" a las tripulaciones de las embarcaciones de Salvamento Marítimo debido a que la falta de medios "obliga a prolongar las jornadas de trabajo", agravando unas condiciones laborales que ya son de por sí "especialmente exigentes y desreguladas".

La fatiga acumulada y la falta de un descanso adecuado no solo perjudican la salud de las plantillas, ha advertido, sino que compromete su capacidad de respuesta ante nuevas emergencias.

La organización sindical ha considerado que Sasemar debería asumir plenamente el servicio público de salvamento marítimo para garantizar los recursos necesarios para atender de forma adecuada la realidad de las aguas de Baleares.