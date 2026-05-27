CCOO traslada su apoyo a las movilizaciones del profesorado en Valencia, Cataluña y Aragón

Archivo - Aula de la 'escoleta' de Sant Rafel. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN - Archivo

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO Baleares ha expresado su apoyo a las huelgas y movilizaciones de los docentes de Cataluñ, la Comunidad Valenciana y Aragón.

En un comunicado, el sindicato ha subrayado que estas movilizaciones ponen de manifiesto un "malestar estructural" del sistema educativo.

Las reivindicaciones de estos docentes pasan por la reducción de ratios, el incremento de plantillas, la mejora de las condiciones laborales, la reducción de la burocracia y más recursos para garantizar una educación pública de calidad y equidad.

Para el sindicato, estas demandas son "legítimas y necesarias" y responden a "años de sobrecarga del sistema e insuficiencia de recursos en muchos territorios".

En Baleares, han sostenido desde CCOO, el sistema educativo se encuentra en una situación "comparativamente mejor" gracias a los acuerdos alcanzados en los últimos años que, a su entender, permiten avances en la estabilidad de plantillas y mejoras laborales.

No obstante, han considerado que estos acuerdos son "todavía insuficientes" y que su cumplimiento "no resuelve los problemas estructurales del sistema".

A su parecer, las ratios continúan elevadas, la carga de trabajo es excesiva y la falta de recursos humanos y materiales afecta directamente la calidad educativa y las condiciones de trabajo en los centros.

Con todo, CCOO ha subrayado que, a pesar de que Baleares no se encuentra en un contexto de huelga, el sindicato continúa en negociación y movilización permanente para avanzar hacia un sistema educativo público "más justo, estable y bien financiado".