Chubascos y frío en Baleares: Así será el fin del otoño e inicio del invierno según Aemet

PALMA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tiempo inestable, marcado por chubascos y precipitaciones, y las bajas temperaturas marcarán el fin del otoño e inicio del invierno, que comienza este 21 de diciembre, en Baleares, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así lo ha informado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, en declaraciones a Europa Press, en que ha apuntado que para este viernes se prevén intervalos nubosos aumentando a cielo cubierto en las Islas, con precipitaciones que podrían ir acompañadas de barro, más probables en Mallorca y las Pitiusas.

En cuanto a las temperaturas, los valores se mantendrán con pocos cambios respecto a días anteriores, oscilando las máximas entre los 17ºC y los 19ºC, valores aún por encima de lo normal para los 16ºC habituales de mediados de un mes de diciembre en el archipiélago.

De cara al sábado llega sin embargo una perturbación, que traerá aparejado cielo cubierto con lluvias y chubascos que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

Por este motivo, la Aemet tiene previsto activar avisos amarillos por riesgo de lluvias en la Serra de Tramuntana, norte y nordeste de Mallorca y levante mallorquín, en Menorca y en Ibiza y Formentera.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que se mantengan con pocos cambios, o bien bajen ligeramente, de modo que las máximas se queden rondando los 15ºC-17ºC y las mínimas los 7ºC-12ºC --lo normal para esta época en Baleares son 7ºC de mínima, ha recordado Guerrero--.

Finalmente, el domingo, día en que finaliza oficialmente el otoño y llega el invierno, la Aemet prevé una mejoría transitoria del tiempo en las horas centrales del día en Baleares.

No obstante, se espera que durante la madrugada puedan registrarse algunas lluvias, que es posible que vuelvan a aparecer por la noche y se prolonguen de cara al lunes y martes.

De hecho, el lunes pueden caer algunas precipitaciones en forma de granizo, ha comentado la delegada de la Aemet en Baleares, incluso de nieve en las cumbres, por encima de 1.000 metros. Y, el martes, seguiría la vaguada aunque el tiempo mejora por Pitiusas.

Asimismo, las temperaturas continuarían ligeramente bajas el domingo, con máximas que se mantendrían entre los 15ºC y los 17ºC, siendo ya el lunes cuando los termómetros previsiblemente se desplomarán para dar lugar a una serie de días fríos de invierno, con máximas que se quedarán entre 12ºC-15ºC y mínimas, entre 4ºC-9ºC.