Cinco detenidos por vender droga en diferentes barrios de Palma

Archivo - Sucesos.- El narcotraficante 'El Vito' paga la fianza y queda en libertad tras dos meses en prisión - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco hombres por supuestamente vender droga en diferentes barrios de Palma, dos de los cuales fueron pillados 'in fraganti' cuando trataban de vender marihuana a dos menores de edad y otro cuando llevaba más de medio kilo de marihuana en la Estación Intermodal.

Las detenciones se enmarcan en los dispositivos que las unidades de Seguridad Ciudadana están llevando a cabo en la lucha contra el tráfico de drogas, según ha señalado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota de prensa.

La primera intervención tuvo lugar el pasado martes en el barrio de Son Gotleu, cuando una patrulla de paisano vio cómo dos chicas daban dinero a dos hombres. Uno de los agentes siguió a los hombres y les dio el alto.

Estos reconocieron que dos menores de edad les habían pedido que les compraran marihuana y se dirigían hacia un punto de venta cercano para adquirir la droga y dársela a las chicas.

Uno de los presuntos autores llevaba restos de tusi y bolsas pequeñas para supuestamente distribuir las drogas. También portaba unos 350 euros fraccionados en diversos billetes.

De su lado, las menores reconocieron a otro agente los mismos hechos que los sospechosos. Así, los detuvieron como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Horas más tarde, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción realizó un control cerca del poblado de Son Banya, en el que el copiloto de un vehículo al que dieron el alto reconoció que venía de comprar hachís.

Este, según ha señalado la Policía, llevaba una sudadera entre las piernas en la que guardaba diferentes cantidades de hachís y cocaína, así como 450 euros fraccionados en diversos billetes. Con todo, fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Días más tarde, en otro control en Playa de Palma, policías nacionales interceptaron a un coche que intentó escapar del operativo.

Al registrarlo, encontraron una bolsa con ocho monodosis de cocaína y arrestaron al supuesto propietario de la droga por un presunto delito de tráfico de drogas.

Paralelamente, en los últimos días, agentes de la Brigada Móvil-Policía Transporte, desplazados a Palma para reforzar la operación verano, se percataron de que un hombre desprendía un fuerte olor a marihuana en el interior de la Estación Intermodal.

Al cachearle, encontraron que llevaba consigo más de medio kilo de marihuana y diversas cantidades de hachís. Así, fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.