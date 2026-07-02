El PSIB pide al Consell de Mallorca que exija unas condiciones medioambientales "seguras" en la importación de residuos

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PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado al Consell de Mallorca que se "plante" ante del Consell d'Eivissa para exigir unas condiciones medioambientales "seguras" en el proceso de importación de basuras.

La formación socialista ha hecho esta reivindicación debido a la llegada "inminente" de los residuos desde Eivissa, ya que, a su modo de ver, se hará "sin las mínimas condiciones de seguridad, en contra de los informes técnicos, de las entidades ecologistas, de los vecinos de Palma y de toda la oposición".

En una nota de prensa, la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha advertido que los residuos llegarán "en plataformas de trailer, sin embalar y, por tanto, sin las medidas mínimas de seguridad", un hecho que ha calificado de "verdadero atentado ecológico".

Cladera ha explicado que el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha admitido que el inicio de la importación es "inminente", dado que el convenio entre Mallorca y Eivissa se quiere firmar "en breve" y que el barco que hará el traslado ya navegaría hacia Eivissa y llegaría sábado.

Ante esta situación, el PSIB ha lamentado que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, "ignore" a los vecindarios, a los ecologistas y a toda la oposición, al pretender seguir adelante con una importación de basuras que "llenará Palma de camiones, residuos no tratados, molestias y contaminación".

De hecho, ha destacado que este jueves las declaraciones en nombre de la institución sobre este tema las ha delegado en la portavoz del PP, Núria Riera, ante el "silencio" de Galmés y Bestard.

Cladera ha afirmado que las basuras no pueden venir a Mallorca "de cualquier manera" y ha remarcado que cualquier importación de basuras tiene que ir precedida del correspondiente tratamiento de los residuos en origen, por lo que ha pedido a Galmés y la presidenta del Govern, Marga Prohens, que Eivissa "haga una política de residuos como toca".

Además, ha incidido en que Eivissa lleva siete años "incumpliendo toda la política de residuos", al permitir "vertederos, no hacer un reciclaje suficiente y obligar a quemar la materia orgánica", mientras que ha recalcado que Mallorca ha creado plantas de compostaje para transformar la materia orgánica y reducir la fracción que se incinera. "Eivissa no ha hecho su trabajo y ahora no puede llevar su mierda de cualquier manera hacia Mallorca", ha añadido.

La socialista ha emplazado Galmés a que explique a los mallorquines en qué condiciones llegarán estas basuras y que lo haga a los vecinos, a las entidades ecologistas que han presentado una denuncia y a la oposición que se lo ha pedido repetidamente.