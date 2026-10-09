El Consell de Mallorca reclama ante la ONU la protección de los menores saharauis que viven en el exilio

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, y la directora insular de Centros y Programas de Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia, Magdalena Ramis, este viernes en la ONU. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha reclamado ante la Comisión Política Especial y de Descolonización de la Asamblea General de las Naciones Unidas la protección de los menores saharauis que viven en el exilio en los campos de refugiados de Tindouf.

La directora insular de Centros y Programas de Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia, Magdalena Ramis, ha sido la encargada de defender esta reivindicación desde Nueva York.

Durante su intervención ante la conocida como Cuarta Comisión, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, Ramis ha advertido que una situación que tenía que ser temporal se ha convertido en permanente y que generaciones enteras han nacido y crecido en el exilio.

"Ningún niño ni adolescente tendría que ver condicionado su futuro por la incapacidad de la comunidad internacional para resolver un conflicto de descolonización pendiente. Ninguna generación tendría que heredar el exilio como si fuera un destino inevitable", ha dicho.

La directora insular ha reconocido la capacidad del pueblo saharaui para preservar su identidad y organizar servicios comunitarios en condiciones adversas, así como el papel esencial de las mujeres en la educación y los cuidados.

Sin embargo, ha advertido que "la resiliencia no puede convertirse en una excusa para la inacción" y ha reclamado reforzar la protección de los derechos de la infancia. "Cada año de bloqueo político es un año de infancia perdido. Y la infancia no puede continuar esperando", ha concluido.

REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN

También ha comparecido ante la ONU el conseller insular de Benestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, quien, como ya hizo el jueves ante la Misión Permanente de España en la ONU, ha reclamado el cumplimiento de las resoluciones internacionales y la celebración de un referéndum de autodeterminación que permita al pueblo saharaui decidir libremente su futuro.

Sánchez ha exigido una respuesta efectiva de la comunidad internacional para avanzar hacia una solución política justa, duradera y conforme al derecho internacional.

El conseller ha defendido que esta solución tiene que garantizar que el pueblo saharaui pueda ejercer libremente el derecho en la autodeterminación y poner fin a décadas de espera.

"El pueblo saharaui ha demostrado su capacidad de resistir. No le pedimos que continúe demostrando cuánto de sufrimiento puede soportar", ha manifestado Sánchez, quien ha reclamado pasar de las declaraciones a los hechos.

El presidente del IMAS ha vinculado esta demanda con la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población saharaui y proteger sus derechos y libertades. Ha insistido que la respuesta internacional tiene que abordar tanto las necesidades humanitarias como la resolución política del conflicto, para que el exilio, la separación de las familias y la incertidumbre "dejen de marcar la vida de generaciones enteras".

"Es hora de actuar. Actuar para garantizar unas condiciones de vida dignas en el pueblo saharaui. Actuar para proteger sus derechos y sus libertades. Actuar para que el exilio, la separación de las familias y la incertidumbre dejen de marcar su vida", ha señalado.

Para el conseller insular, la forma de "hacer posible una solución política justa, duradera y conforme al derecho internacional" sería mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación.

La participación de Sánchez y Ramis ante la Cuarta Comisión se ha producido a petición de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares y del Frente Polisario.