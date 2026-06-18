El Consell de Mallorca refuerza la ciberseguridad de sus servicios digitales con una herramienta de análisis de riesgos

1097519.1.260.149.20260618163215 El Consell refuerza la ciberseguridad de sus servicios digitales con una herramienta de análisis de riesgos. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha reforzado la seguridad de sus servicios digitales mediante una herramienta de análisis de riesgos cedida por la compañía de ciberseguridad Palo Alto Networks, que permite detectar vulnerabilidades, identificar los sistemas más expuestos a posibles ataques y proponer medidas de mejora.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, esta colaboración se enmarca en el protocolo de actuación suscrito entre ambas partes durante la visita de una delegación del Consell a Silicon Valley.

La herramienta facilita la evaluación del nivel de protección de los servicios en línea de la administración insular y permite identificar posibles puntos débiles para reforzar la prevención frente a ciberataques.

En este contexto, responsables del Consell y representantes de la compañía han mantenido una reunión para analizar los resultados obtenidos y estudiar nuevas líneas de colaboración orientadas a mejorar la protección de los sistemas digitales de la institución.

Al encuentro han asistido el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, y el director insular de Modernización, Transparencia e Innovación, Josep Cerdà, junto con una delegación de la empresa californiana.

Bosch ha destacado la importancia de seguir avanzando en la modernización de la administración y de incorporar soluciones tecnológicas que permitan reforzar la seguridad de los servicios públicos digitales ante posibles amenazas informáticas.