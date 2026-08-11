Continúa la operación contra una banda de narcos asentada en Eivissa: a prisión un miembro fugado desde diciembre

Un momento de la operación Cavalieri. - GUARDIA CIVIL

EIVISSA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a uno de los miembros de una banda de narcotraficantes asentada en Eivissa que llevaba en busca y captura desde el pasado mes de diciembre. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La actuación se enmarca en la bautizada como operación Cavalieri, de la que se informó el pasado mes de febrero. Por aquel entonces sumaba 26 detenidos y la intervención de 1.558 kilos de cocaína y 11 toneladas de hachís.

El nuevo arrestado, uno de los 12 que se encontraban en busca y captura, fue localizado la tarde del pasado jueves en las inmediaciones de un centro sanitario de Eivissa, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

El hombre, de 46 años, llevaba fugado desde diciembre de 2025. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas.

CONEXIONES INTERNACIONALES

La operación Cavalieri, según la información facilitada entonces por la Guardia Civil, permitió desarticular una banda dedicada al tráfico de cocaína, hachís y marihuana a gran escala. Estaba establecida en Eivissa, pero tenía conexiones con la Península y Sudamérica.

La trama combinaba múltiples formas de criminalidad y diversas vías de introducción de los estupefacientes, especialmente mediante el transporte en camiones por rutas marítimas con ferrys, la utilización de vehículos caleteados, la introducción de cocaína mediante contenedores y la introducción de cocaína y hachís mediante embarcaciones rápidas.

La organización disponía de una estructura jerarquizada y compartimentada que le permitía operar para diversas organizaciones nacionales e internacionales proporcionando logística, contactos y capacidad de movimiento rápido de grandes alijos.