Coronavirus: síntomas, recomendaciones y cómo actuar ante un posible caso si vives en Baleares

PALMA DE MALLORCA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cómo prevenir el contagio de coronavirus (Covid-19), cuáles son los síntomas y cómo actuar ante un caso positivo son algunas preguntas frecuentes ante la crisis por esta enfermedad que ya ha sido declarada pandemia.

En esta publicación se recopila información difundida por las autoridades estatales y autonómicas, recomendaciones y guías sobre cómo actuar ante la sospecha de un posible contagio de coronavirus, dónde llamar si vives en Baleares o el tratamiento de un caso leve en casa.

El SARS-CoV-2 se registró por primera vez a finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan y posteriormente comenzó a llegar a otros países. Este nuevo virus causa una enfermedad respiratoria.

¿CÓMO SE TRANSMITE EL CORONAVIRUS?

Según informan el Ministerio de Sanidad y la Conselleria de Salud del Govern balear, el coronavirus se transmite a través de las secreciones respiratorias (tos y estornudos) al entrar en contacto con ojos, nariz y boca.

El contagio se produce por contacto estrecho a menos de dos metros de distancia. Las manos facilitan la transmisión. La incubación es de dos a 14 días.

RECOMENDACIONES PARA PROTEGERSE DEL CORONAVIRUS

- Toser o estornudar con pañuelos de un solo uso o cubriéndose la boca y la nariz con el codo.

- Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia y durante 40-60 segundos. También puede usarse solución alcohólica (lavado de 20-30 segundos). Hay que asegurarse de que el lavado incluye las palmas, las zonas entre los dedos, las puntas y el dorso de las manos.

- Evitar tocarse ojos, nariz y boca.

- Evitar aglomeraciones y contacto con otras personas, manteniendo una distancia de seguridad.

- La población sana no necesita utilizar mascarillas. Es una herramienta que ayuda a prevenir la transmisión del virus si las llevan quienes están enfermos. Los profesionales sanitarios son quienes deben indicar el uso de mascarillas en situaciones en las que se considere necesario.

SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS

El Covid-19 origina como principales síntomas comunes fiebre, tos y sensación de falta de aire. Es importante diferenciarla de una gripe o de alergias.

¿Cuánto tardan en presentarse los síntomas? Según hallazgos publicados en la revista 'Annals of Internal Medicine', los infectados pueden no presentar ningún síntoma durante unos cinco días, y experimentarlos dentro de los 12 días posteriores a la infección.

Investigaciones de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg estimaron que 101 de cada 10.000 casos de este coronavirus desarrollarán síntomas después de 14 días de control activo o cuarentena. Por estos motivos es importante quedarse en casa y cumplir con las medidas impuestas aunque no se tengan síntomas o no se trate de población de riesgo, para no contagiar a otros.

¿QUÉ HACER ANTE UN POSIBLE CASO DE CORONAVIRUS?

Si una persona presenta síntomas y ha estado recientemente en una zona de riesgo, o ha tenido contacto con un caso positivo de coronavirus, es importante quedarse en casa y no acudir a hospitales o centros de salud, para no exponer a otras personas, especialmente al personal sanitario. En lugar de ello, debe llamar a los teléfonos habilitados.

En Baleares, el 061 ha reforzado su servicio con nuevas líneas e incorporaciones de personal. Con todo, desde el Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas, han pedido reservar las llamadas al 061 para los casos más urgentes para no colapsarlas. Se puede llamar a los teléfonos de los centros de salud, ya que todos ellos permanecen abiertos.

Si se llama al 061 y no contestan, el Govern pide colgar y no volver a llamar; los profesionales devolverán la llamada cuando sea posible.

AISLAMIENTO: QUÉ HACER SI TENGO UN CASO DE CORONAVIRUS EN CASA

Los casos leves de Covid-19 frecuentemente no estarán hospitalizados sino que seguirán atención domiciliaria. El enfermo, y los familiares y personas que convivan en el domicilio deben seguir una serie de recomendaciones:

- Quedarse en casa. Dentro de la misma, la persona contagiada debe evitar, en la medida de lo posible, salir de la habitación. Es necesario mantener la estancia ventilada, pero con la puerta cerrada.

- Disponer de teléfono en la habitación, productos de higiene de manos y un cubo de basura de pedal.

- No se debe realizar ninguna visita externa al domicilio.

- La persona contagiada debe utilizar su propio baño. Si no se dispone de más de uno en la casa, hay que desinfectarlo antes de que lo utilicen otros.

- Evitar distancias menores de dos metros entre la persona enferma y las sanas.

- La persona contagiada debe taparse al toser y estornudar, tirar los pañuelos inmediatamente a la papelera y lavarse las manos con agua y jabón. No debe compartir utensilios personales como toallas, cubiertos, vasos o cepillo de dientes.

- Cuando la persona contagiada y otras personas sanas estén en un mismo espacio, sí se recomienda el uso de mascarilla.

- La persona cuidadora debe usar guantes y lavarse las manos constantemente, aunque haya utilizado los guantes.

- La persona cuidadora no puede ser población de riesgo y debe vigilar sus propios síntomas.

- Limpieza de la casa: lavar a diario superficies que se tocan a menudo. El baño e inodoro se deben limpiar con bayetas desechables y lejía (una pequeña parte de lejía con agua añadida). Los platos y cubiertos se deben fregar con agua caliente o lavavajillas, y la ropa debe lavarse a una temperatura entre 60 y 90 grados, y lavarse las manos después de tocar la ropa. Una vez hecha la colada, hay que asegurarse de que se seca bien.

- Si la persona contagiada empeora, hay que pedir ayuda por teléfono.

- No deben tomarse antibióticos como medio de prevención y tratamiento del coronavirus.

ESTADO DE ALARMA POR EL CORONAVIRUS: ¿PUEDO SALIR DE CASA?

El estado de alarma decretado por el Gobierno implica un cierre comercial general. Sólo permanecerán abiertos supermercados y tiendas de alimentación, farmacias, tiendas de alimentación para animales, centros veterinarios, tintorerías, ópticas, estancos, bancos, quioscos y tiendas de telefonía. Las peluquerías estarán cerradas pero se permite la atención a mayores a domicilio.

Sólo se puede salir de casa para ir y volver de estos lugares, al trabajo o a un centro de salud u hospital, siempre por motivos justificados; y puntualmente para sacar al perro o bajar la basura. También están permitidos desplazamientos para el cuidado de mayores, niños y personas dependientes. El incumplimiento de estas restricciones puede comportar multas.

Se puede circular en coche por los motivos justificados en el decreto y para repostar en gasolineras, si bien las autoridades pueden adoptar restricciones de tráfico.

Los centros educativos también están cerrados. Las autoridades insisten en que no es necesario hacer acopio de alimentos.

Por otro lado, el Gobierno restringirá significativamente las conexiones aéreas y marítimas con Baleares, si bien garantizan el retorno de los turistas a sus países de origen y la vuelta de los residentes baleares en otras comunidades autónomas.

INFORMACIÓN OFICIAL SOBRE EL CORONAVIRUS

?? Cadenas de WhatsApp

?? El experto primo de una compañera del trabajo

?? Un tuit que has visto que es TT SOLO FUENTES OFICIALES? No creas ni difundas bulos. Te dejamos algunas informaciones falsas recopiladas por la #OMS.

?https://t.co/r2DK7PPVPj#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/E6aysk0cFG — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 17, 2020

Las autoridades están proporcionando constantemente información actualizada sobre la evolución del virus. Además de las comparecencias que recogen los medios de comunicación, el Govern ha habilitado la web coronavirus.caib.es.

Las autoridades también insisten en la necesidad de informarse sólo a través de fuentes oficiales y de no difundir bulos e informaciones que no provengan de organismos oficiales.