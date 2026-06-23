Cort asegura que artistas del Orgullo han recibido "presiones" y defiende el modelo de contratación

Archivo - Bandera LGTBI colgada en el Ayuntamiento de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha asegurado este martes que artistas contratados para la verbena del Día del Orgullo LGTBIQ+ de este año han recibido "presiones" por su participación en el evento.

Después de que la asociación Ben Amics anunciase este lunes que denunciará al Consistorio por la vía judicial y por la administrativa ante las posibles irregularidades cometidas en la organización de la verbena con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+, en un comunicado, Cort ha censurado estas "presiones" indicando que ninguna discrepancia sobre la organización del evento justifica que los artistas contratados sean "señalados, coaccionados o sometidos a campañas de presión" por formar parte de una iniciativa pública.

"Ni Cort ni ningún artista pueden aceptar amenazas de una entidad que históricamente ha desempeñado un papel relevante en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y que debería ser un referente en la promoción de valores como la libertad, el respeto, la diversidad y la convivencia", ha señalado la regidora de Igualdad del Ayuntamiento, Lourdes Roca.

Roca ha defendido que el Orgullo no pertenece "a ninguna asociación ni empresa" y ha subrayado que el hecho de que Ben Amics haya decidido no participar en la edición de este año no le da derecho a "intentar paralizar, boicotear o impedir" su celebración.

DEFIENDE EL MODELO DE CONTRATACIÓN

En relación con la organización del evento, el Ayuntamiento de Palma ha asegurado que el modelo de contratación de la verbena del Orgullo LGTBIQ+ es el mismo que el utilizado en otras ediciones de la celebración.

El Ayuntamiento ha considerado "difícilmente comprensible" que se denuncie un procedimiento que, según ha indicado, se ha aplicado en años anteriores.

Asimismo, ha anunciado que revisará los expedientes de organización de las últimas diez ediciones del Orgullo, incluidos los relativos a la autorización, cesión o explotación de espacios destinados a barras y otras actividades económicas asociadas a la celebración, con el objetivo de verificar que los procedimientos se ajustaron a la normativa.

También ha avanzado que analizará los procedimientos utilizados por Ben Amics en ediciones anteriores, cuando la entidad era responsable de la gestión de determinados espacios del evento.

En relación con las acusaciones sobre el modelo de contratación, el Ayuntamiento ha recordado que la programación musical de ediciones anteriores tampoco debía ser diseñada obligatoriamente por Ben Amics.

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

Cort ha asegurado haber mantenido una actitud de diálogo con Ben Amics "durante meses" para alcanzar un acuerdo de cara a la celebración de la verbena y que, durante el proceso, se aceptaron varias propuestas, pero que tras cada avance "surgían nuevas exigencias" que impedían, según Cort, alcanzar un acuerdo.

Ante esta situación, Cort señala que, en línea con su compromiso de mantener esta celebración para la ciudad y para la visibilización del colectivo LGTBIQ+, continuó con las contrataciones y la organización necesarias para garantizar la celebración.

El Ayuntamiento ha recordado que la programación de la verbena del Día del Orgullo de este año incluye sesiones con DJ Pep Noguera y DJ Miquel Font, la participación de Lolita Khaos Drag, que presentará el evento junto al periodista y dramaturgo Rafa Gallego, y el pregón del artista mallorquín Baaldo.

También subirán al escenario El Tesorito de la Isla, Cris Mental Drag, GYE e Inma del Valle, en una programación que combina música, drag, interpretación, creación contemporánea y distintas sensibilidades artísticas.