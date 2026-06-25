Deambula semidesduna por un parque infantil en Palma y agrede a un policía cuando van a atenderla

Archivo - Foto de recurso de un agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a una mujer de 45 años que fue sorprendida semidesnuda en una zona infantil y que al momento de ser atendida agredió a uno de los agentes.

Según han informado en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 19 de junio, alrededor de las 19.15 horas, en el parque de las Estaciones.

La intervención se inició tras recibir un aviso ciudadano a través de la Base del 092, en el que se alertaba de la presencia de una persona semidesnuda que deambulaba por el área infantil del recinto generando malestar.

Al llegar al lugar, la dotación policial adscrita a la Policía Comunitaria del Distrito Oeste localizó a la mujer y trataron de entablar conversación con ella.

No obstante, la ahora detenida respondió de forma evasiva e incoherente. Ante esta situación, y con el objetivo prioritario de garantizar su bienestar, los agentes solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia para que el personal sanitario realizara una valoración facultativa de su estado.

Mientras se esperaba la llegada de los servicios sanitarios, la implicada se alteró de manera progresiva. En un momento dado, se levantó repentinamente del suelo y, de forma imprevista, arremetió contra uno de los funcionarios policiales propinándole un fuerte impacto en el rostro.

Pese a la contundencia de la agresión, el agente no sufrió lesiones de gravedad ni precisó asistencia médica inmediata.

Ante los hechos, los componentes del dispositivo la redujeron y la arrestaron. Durante el traslado al vehículo policial, la mujer opuso una fuerte resistencia y llegó a golpear repetidamente el habitáculo de seguridad, sin llegar a causar daños materiales.

La arrestada fue conducida inicialmente a un centro de salud de atención continuada para su revisión médica. Debido a que se encontraba completamente indocumentada y se negaba de manera reiterada a facilitar sus datos personales, fue trasladada a dependencias de la Policía Nacional.

Allí, mediante el sistema de identificación dactilar, se verificó su identidad y se descubrió que le constaba una orden judicial en vigor de búsqueda, detención y personación emitida por un Juzgado de lo Penal de Barcelona por un delito previo de robo con violencia e intimidación.

Tras su identificación, la detenida quedó bajo custodia de la Policía Local en el Depósito Municipal de Detenidos hasta que fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente.