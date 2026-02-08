Denuncian a una joven por hacer pintadas reivindicativas en las casetas del mercadillo de Navidad de Palma

Una de las casetas el mercadillo de Navidad sobre las que se hicieron las pintadas. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha identificado y denunciado a una joven de 20 años por, supuestamente, hacer pintadas reivindicativas sobre las paredes de las casetas del mercadillo de Navidad de Palma.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 30 de diciembre de 2025 en el paseo de la Rambla, cuando presunta autora escribió en la parte trasera de varias estructuras comerciales frases de carácter reivindicativo, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

El esclarecimiento de los hechos fue posible gracias al análisis de las grabaciones de unas cámaras de videovigilancia, que registraron el momento en el que se cometía el acto vandálico.

Asimismo, la investigación se vio reforzada por un informe de la Policía Nacional, que había identificado a un grupo de jóvenes en la zona poco después de los hechos y por el rastreo del perfil de una red social donde aparecían indicios de la vinculación de la joven con grupos que se atribuyeron la acción.

Ante las evidencias recabadas, la Policía Local procedió a la confección de un acta por infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, concretamente por deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público. El expediente ha sido remitido al departamento de Infracciones Generales del Ayuntamiento de Palma.

Cabe recordar que este tipo de actuaciones vulneran la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, que prohíbe expresamente la realización de pintadas sobre cualquier elemento del espacio público, tanto en el interior como en el exterior de equipamientos, infraestructuras o servicios públicos, especialmente en zonas protegidas.

Estas conductas están tipificadas en la ordenanza como infracciones muy graves y pueden ser sancionadas con multas de hasta 3.000 euros.